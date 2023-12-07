У ГУР розповіли, чому Кива ховався у Підмосков’ї [ Редагувати ]
Колишній депутат-зрадник українського парламенту Ілля Кива переймався через свою безпеку. Саме тому жив у одному з сіл Підмосков’я, де його вбили 6 грудня.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про це в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, Кива був "активним учасником російських спецслужб" та приймав участь у російській пропаганді, тому втікач з України дбав про забезпечення своєї особистої безпеки. російська федерація "намагається допомагати йому в цьому яким-небудь способом".
Тому, і те, де він (Кива - Ред.) мешкав останнім часом, - це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався, - висловився Юсов.
Слід зауважити, що колишній "регіонал" та колаборант Олег Царьов розповів, що нібито Кива знав про "полювання" на себе і нібито саме тому зрадник поїхав з Москви "до дуже закритого селища, одного з найбільш статусних в Одинцовському районі". З словами Царьова, там є охорона та камери, а тому Кива вважав, що буде у безпеці.
Нагадаємо, на тілі ліквідованого екс-депутата та зрадника Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.
по темі
У Підмосковʼї 6 грудня знайшли мертвим екснардепа й зрадника України Іллю Киву
Головне управління розвідки підтверджує ліквідацію скандальногоо депутата Іллі Киви
Засудженого за державну зраду колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли вбитим 6 грудня в росії
У Підмосков'ї виявили тіло екс-депутата Верховної Ради від партії "ОПЗЖ" Іллі Киви. Про це повідомив телеканал "РЕН ТВ" з посиланням на джерела
Служба безпеки України повідомила про затримала 30-річного мешканця Краматорська, якого підозрюють у тому, що він надсилав російським військовим координати місць дислокації Збройних сил України