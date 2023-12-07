Колишній депутат-зрадник українського парламенту Ілля Кива переймався через свою безпеку. Саме тому жив у одному з сіл Підмосков’я, де його вбили 6 грудня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про це в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, Кива був "активним учасником російських спецслужб" та приймав участь у російській пропаганді, тому втікач з України дбав про забезпечення своєї особистої безпеки. російська федерація "намагається допомагати йому в цьому яким-небудь способом".

Тому, і те, де він (Кива - Ред.) мешкав останнім часом, - це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався, - висловився Юсов.

Слід зауважити, що колишній "регіонал" та колаборант Олег Царьов розповів, що нібито Кива знав про "полювання" на себе і нібито саме тому зрадник поїхав з Москви "до дуже закритого селища, одного з найбільш статусних в Одинцовському районі". З словами Царьова, там є охорона та камери, а тому Кива вважав, що буде у безпеці.

Нагадаємо, на тілі ліквідованого екс-депутата та зрадника Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.