Народний депутат, якого підозрюють у державній зраді, Олександр Дубінський повідомив, що у нього зламані два ребра після того, як його побили у СІЗО.

Про це він заявив на закритому засіданні суду та в своєму телеграм-каналі. Заява вказує на те, що 7 грудня, на п'ятий день після, як побили Дубінського, адміністрація СІЗО влаштувала для нього рентген.

За висновком, який мені надано в Київському слідчому ізоляторі, в державній установі, в мене зламані десяте та одинадцяте ребро з лівої сторони. Це фактично встановлює катування, які відбувались. Можете подивитись, - сказав нардеп на судовому засіданні і показав синець на тілі.

У телеграм-каналі Дубінського вказано, що раніше Шевченківський суд відмовив адвокатам політика у внесенні до ЄРДР інформації про, як стверджується, тортури та побиття Дубінського в СІЗО.

Нагадаємо, народному депутату Олександру Дубінському оголосили підозру у державній зраді. Його звинувачують у провадженні інформаційно-підривної діяльності на користь рф.