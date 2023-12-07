У межах українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні було укладено Меморандум про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними.

Згідно з інформацією від Офісу президента України Володимира Зеленського, даний документ був підписаний Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України з української сторони та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки з американського боку.

"Меморандум передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності. Одним з основних пріоритетів у Меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні.

Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", - повідомили в ОП.

Як відзначається, Міністерство оборони США та їх промислові партнери зобов'язалися надавати Україні технічні дані для реалізації конкретних проєктів, спрямованих на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони через впровадження західних боєприпасів.

"Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у рамках конференції було оголошено про створення міжвідомчої групи "Ukraine Deal Team" у Сполучених Штатах, до складу якої увійшли представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі США. Ця міжвідомча група буде підтримувати партнерів, які працюватимуть над розробкою рекомендацій з можливих угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Нагадаємо, США оголосили про надання нового комплекту озброєння та техніки в підтримку України, яка активно захищає свою незалежність та свободу від російської агресії.