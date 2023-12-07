Де і як навчаються українські воїни за кордоном: не пропустіть документальний фільм "Місія триває" [ Редагувати ]
Не пропустіть сьогодні, 7 грудня, о 23:15 в марафоні "Єдиних новин" спільний проект Командування Сухопутних військ Збройних сил України і Центру інформації та документації НАТО.
Ви дізнаєтеся де, як і скільки навчаються українські бійці воїни за кордоном у документальному фільмі "Місія триває" про навчально-тренувальні місії, організовані країнами-членами НАТО.
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