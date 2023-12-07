Президент Володимир Зеленський впровадив рішення Ради національної безпеки й оборони від 7 грудня, щодо введення санкцій проти 181 юридичних та 185 фізичних осіб, які мають зв'язки з росією.

Спільно із Службою безпеки України, що виступила ініціатором обмежень, президент підписав указ №813/2023, який офіційно опубліковано на його офіційному веб-сайті.

За цим указом санкції стосуються 181 юридичних осіб і включають заборону на транзит і торговельні операції в Україні, блокування активів, анулювання ліцензій, обмеження на виведення капіталу тощо.

Обмеження проти 185 фізичних осіб, серед яких є громадянка Молдови та громадянин Німеччини, передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі. Санкції проти 174 іноземців діятимуть протягом 10 років, а ще 11 осіб будуть обмежені протягом 5 років. Серед осіб, які потрапили під санкції, Апті Алаудінов і Рамзан Ціцулаєв, які є співробітниками Рамзана Кадирова, глави Чечні.

Контроль за дотриманням санкцій покладений на секретаря РНБО. Крім того, МЗС повинно інформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших країн про застосування обмежень і ініціювати питання щодо введення подібних санкцій перед ними.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та лідери країн "Великої сімки" (G7) узгодили рішення про введення заборони на російські алмази.