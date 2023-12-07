Окупанти оголосили "евакуацію" жителів Нової Каховки [ Редагувати ]
Російські окупанти проводять "евакуацію" жителів окупованої Нової Каховки у Херсонській області.
Про це повідомила окупаційна адміністрація Новокаховського міського округу.
"Для всіх охочих проводитимуться планові заходи з добровільної евакуації з території Новокаховського міського округу…Евакуація проводиться у зв'язку з тим, що населені пункти Новокаховського міського округу перебувають у 15-кілометровій зоні лівого берега Дніпра на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення - ред.) для охочих добровільно виїхати на безпечну територію та тих, хто не має можливості виїхати самостійно", - йдеться у повідомленні.
За словами окупантів, евакуація відбудеться 13 грудня.
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