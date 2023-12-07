Евакуація з пекла: як вивозять поранених і загиблих під Кліщіївкою

Під вогнем та між ворожими штурмами вивозять поранених та загиблих спеціальні евакуаційні групи. Один день поряд із ними провів наш Станіслав Кухарчук. Під час зйомок він сам опинився під обстрілом. Втім, йому пощастило зняти ексклюзивний матеріал.