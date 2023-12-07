У районі Ізюму Харківської області вранці 7 грудня сталася трагічна дорожньо-транспортна подія, яка призвела до загибелі шістьох осіб.

Фото наслідків опублікувала поліція Харківської області в Telegram.

Правоохоронці нагадують, що аварія сталася поблизу села Новопавлівка в Ізюмському районі. У зіткненні взяли участь вантажівка TATRA, мікроавтобус Nissan Primastar та автомобіль Mitsubishi.

Унаслідок аварії загинули шестеро людей, серед яких був водій та пасажири мікроавтобуса Nissan Primastar. Двох водіїв інших автомобілів госпіталізували з численними травмами.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, Європротокол (також відомий як "Європейський протокол") - це форма для оформлення ДТП водіями без участі поліції, з метою самостійного документування інциденту і можливості подання звіту для отримання відшкодування збитків.

Однак варто зауважити, що ця можливість може бути регульована законодавством кожної конкретної країни.