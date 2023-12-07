ДТП під Ізюмом: поліція показала відео наслідків жахливої аварії з 6 жертвами (фото) [ Редагувати ]
У районі Ізюму Харківської області вранці 7 грудня сталася трагічна дорожньо-транспортна подія, яка призвела до загибелі шістьох осіб.
Фото наслідків опублікувала поліція Харківської області в Telegram.
Правоохоронці нагадують, що аварія сталася поблизу села Новопавлівка в Ізюмському районі. У зіткненні взяли участь вантажівка TATRA, мікроавтобус Nissan Primastar та автомобіль Mitsubishi.
Унаслідок аварії загинули шестеро людей, серед яких був водій та пасажири мікроавтобуса Nissan Primastar. Двох водіїв інших автомобілів госпіталізували з численними травмами.
Поліція вже розпочала кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, Європротокол (також відомий як "Європейський протокол") - це форма для оформлення ДТП водіями без участі поліції, з метою самостійного документування інциденту і можливості подання звіту для отримання відшкодування збитків.
Однак варто зауважити, що ця можливість може бути регульована законодавством кожної конкретної країни.
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