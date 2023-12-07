Суд залишив Дубінського під вартою [ Редагувати ]
Київський апеляційний суд вирішив залишити підозрюваного у державній зраді народного депутата Олександра Дубінського під вартою, не вносячи змін у рішення апеляції.
Про це повідомляє "Суспільне".
До початку засідання Дубінський повідомив, що у нього зламані 10 та 11 ребра з лівої сторони, і раніше він стверджував, що його побили в СІЗО. Тим не менше, поліція Києва та Київський слідчий ізолятор не підтвердили факт побиття після проведеної перевірки.
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