Київський апеляційний суд вирішив залишити підозрюваного у державній зраді народного депутата Олександра Дубінського під вартою, не вносячи змін у рішення апеляції.

Про це повідомляє "Суспільне".

До початку засідання Дубінський повідомив, що у нього зламані 10 та 11 ребра з лівої сторони, і раніше він стверджував, що його побили в СІЗО. Тим не менше, поліція Києва та Київський слідчий ізолятор не підтвердили факт побиття після проведеної перевірки.