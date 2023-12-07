В Україні можливе впровадження нового підходу до мобілізації, згідно з яким громадяни будуть зобов'язані з'являтися до військкомату протягом 48 годин.

Цю ініціативу озвучило Міністерство оборони, пише ВВС Україна, яка отримала доступ до основних пропозицій, що передбачаються в майбутньому законопроєкті.

"Повістки зможуть вручати не лише особисто під підпис, але і шляхом надсилання на електронну пошту чи рекомендованим листом. Після оповіщення громадянин буде зобов'язаний з'явитися до ТЦК протягом 48 годин", – йдеться на сайті видання.

Наявність цих положень у майбутньому проєкті закону публічно підтвердив уже колишній представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Цей механізм називається "публічна повістка".

"Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людині зловживати тим, що вона нібито не отримує повістку і не порушує закон", – пояснив Веніславський.

Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, представник президента у Верховній Раді, член комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський заявив про те, що в Україні готують законопроєкт, який передбачає вручення повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.