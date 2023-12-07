Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Президента України. За домовленостями, наша країна отримає потужності, необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а у довгостроковій - зміцнить обороноздатність та сприятиме економічному відновленню.

Тим часом ворог теж вчиться і модернізує свою техніку на полі бою. І щоб перемогти противника, нашим військовим доводиться весь час бути на крок попереду. Наші воїни тримають позиції на всіх напрямках східного фронту. І про останні новини з передової - далі в огляді моїх колег.

Неподалік Авдіївського коксохіму окупанти під вогнем ЗСУ. Авдіївка залишається головним об'єктом зусиль російських військ на фронті. Вони й далі намагаються оточити місто. Лізуть з різних боків. І отримують відсіч.

Це сто десята бригада б'є ворога поблизу Степового - нори не рятують російську піхоту від наших дронів та артилерії. Оборона Авдіївки триває. Загалом відбили тридцять чотири атаки.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ:

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

Південніше Бахмута Сили оборони продовжують штурмувати, завдають ворогу втрат та закріплюються на нових рубежах. Понад 160 населених пунктів по всьому сходу та півдню під вогнем російських загарбників. І знову страждають цивільні. На Донеччині поранено чотирьох мирних мешканців.

- У вас люди під завалами тут? - Так-так, мужики тихо-тихо. - Зайчик, подивись на мене, все нормально? Все хорошо, зайчик, зараз в лікарню поїдемо.

Ця врятована сім'я з Донеччини. Шестимісячного Ілая разом з мамою діставали з-під завалів після російського удару по Покровську. Парамедики, які тоді везли родину до лікарні, прийшли привітати хлопчика з Днем Святого Миколая.

Руслан Губанов, парамедик поліції Донецької області:

Родина переїхала до своїх родичів, тому що їхній будинок зруйнований.

Матір Ілая свій із сином порятунок називає дивом. Під час удару постраждав і собака Тедді.

​У нас получается первый был взрыв, а второй, наверное, по нам. Я не знаю второй или третий – я просто успела малыша с манежа взять, он был как раз в той комнате, которая полностью разрушена.

Поліцейські ж наполягають: врятувати від обстрілів може лише евакуація. Група "Білий Янгол" допомагає виїхати з небезпечних території Донеччина всім, хто бажає це зробити.