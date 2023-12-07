У Данії заборонили спалювати Коран та інші священні книги [ Редагувати ]
Парламент Данії схвалив закон, який забороняє осквернення священних текстів. Він був ухвалений з метою припинити "систематичне цькування", яке посилювало терористичну загрозу в Данії, повідомляє Мін'юст Данії.
Згідно з новим законом, злочином вважатиметься "публічне неналежне поводження зі священними текстами, які мають важливе значення для релігійних громад, а також з предметом, схожим на священні книги".
Заборона не поширюється на об'єкти мистецтва, до яких включено "незначну частину священного писання".
Порушникам нового закону загрожують штрафи або ув'язнення на строк до двох років. Перш ніж закон набуде чинності, його має підписати королева Данії Маргрете II.
За даними Reuters, лише за 2023 рік у королівстві відбулося понад 500 акцій спалення Корану. У серпні влада Швеції, в якій також проходять масові акції з Кораном, повідомила, що не планує законодавчо забороняти публічне знищення священних текстів.
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