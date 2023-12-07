Україна на піку захворюваності на грип, ГРВІ та COVID. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У трьох областях: Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій - через перевищений епідпоріг навіть можуть запровадити карантин.

Про ситуацію із ковідом на Буковині, і шанси, що в області введуть обмеження - розкаже Ольга Лучек.

Ковід нікуди не зник. Він знову шириться Україною, щоправда, як констатують медики й самі хворі, перебіг його вже набагато легший. Олена короновірусом вперше перехворіла два роки тому. Жінка не вакцинувалася. І нещодавно знову заразилася.

Олена, жителька Чернівців:

Прокинулася зранку я з симптомами: ломота в тілі, температура, слабкість, сильний головний біль, важкість така, втома в очах, і зразу чомусь подумала, що, мабуть, це він, тому зразу вирішила зробити тест, тест зробили швидко, 5 хв, 2 полоски, і вірус - ковід.

Олена розповідає: зараз її сім'я хворобу перенесла значно легше, але наслідки його відчувають і досі.

Олена, жителька Чернівців:

Тепле пиття, противірусні, вдома в теплі, і по чуть-чуть стає легше. Але б'є по слабких місцях в організмі, тому прийшлося тиждень пробути вдома, лікуватися, не працювати.

За останній тиждень у Чернівецькій області зареєстровано більше як п'ять із половиною тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі й ковіду.

Наталія Гопко, генеральна директорка ДУ "Чернівецький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України":

Перший тиждень епідсезону 2023-24 років розпочався з захворюваності вищої, ніж в попередньому році, в цей же період на 25 відсотків, і якщо оцінювати, скільки випадків ми маємо від початку епідсезону цьогоріч, то ця кількість більша на 63 відсотки, ніж минулого року.

Втім карантинних обмежень на Буковині запроваджувати поки не планують. Медики запевняють: наразі підстав немає.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:

На сьогодні на стаціонарі у нас десь третина всіх пацієнтів - це ковідні пацієнти. Ми частину корпусу залишили для ізоляції саме цих пацієнтів, щоб вони не пересікалися з іншими, 99 відсотків у стаціонарі - це не вакциновані люди.

Від початку епідсезону по області госпіталізовано 800 людей, половина з них - з ковідом. Найважчий перебіг хвороби, за словами медиків, саме у не вакцинованих. А тому вони вкотре нагадують про необхідність щеплення.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Поки ми тут, поки ми в тиші й спокої, ми повинні вакцинуватися від будь-яких захворювань - і від грипу, і від ковіду, ми цим не будемо наражати на небезпеку тих бійців, котрі повертаються просто відпочити, а потім йдуть на лінію фронту для того, щоб нас оберігати.

Симптоми ковіду суттєво не змінилися, зауважують лікарі.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Гострий початок, головний біль, відчуття ламкості в м'язах, кістках, може бути нежить, першіння в горлі, біль в горлі, кашель, узагальнено вони схожі, але є й індивідуальні прояви.

В Україні зараз циркулюють 14 штамів COVID-19. Тож лікарі радять подбати про своє здоров'я і не нехтувати своєчасною вакцинацією.