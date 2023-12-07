Ворог намагається штурмувати з північної околиці Бахмута в напрямку Часового Яра - командир Артем Ілюхін [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку росіяни на днях намагалися атакувати в районі Спірного, успіху не мали. Тривають зіткнення біля Хромового, західніше Бахмута, біля Кліщіївки та Андріївки. Ворог намагається наступати, але українські захисники тримають фронт.
Про це в ефірі національного телемарафону командир 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Артем Ілюхін.
"Оперативна ситуація складна, противник намагається штурмувати з північної околиці Бахмута в напрямку Часового Яра, намагається вийти на населені пункти Богданівка, Григорівка. Ну і відповідно здійснити тим самим вихід в напрямку населеного пункту з північносхідної сторони Часового Яра...
Після того, як сили оборони взяти Кліщіївку та Андріївку, противник перекинув туди частково декілька з'єднань, застосував резерв. Відповідно, там зараз сформувався плюс-мінус паритет сил, і в подальшому буде нарощуватись активність противника, він буде намагатись вийти до північно-східної частини Часового Яру...
...Якщо зрівнювати початок повномасштабної агресії, то наразі вже менші кількість і артилеристів, і боєприпасів, і ствольної артилерії у ворога. На один ствол наш колись було шість-сім (в росіян - ред.), зараз - три. Але противник перейшов на військові рейки і збільшує виробництво...
Тактика ворога на тактичному рівні змінюється кожні півтора-два місці, дивлячись на якому напрямку. Вони розвиваються, недооцінювати їх не можна, є там і розумні люди, є і багато непотрібного м'яса, загонів "Шторм Z", якими можна проводити розвідку боєм, яким не шкода", - розповів Артем Ілюхін.
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