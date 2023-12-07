Мистецький проєкт "Плетіння сіток" представить Україну на 60-му Венеціанському бієнале [ Редагувати ]
Цьогоріч переможцями конкурсного відбору для участі в 60-му Венеціанська бієнале сучасного мистецтва стала кураторська група у складі Максима Горбацького та Вікторії Бавикіної. Запропонований ними мистецький проєкт громадської організації "Українська фотографія" називається "Плетіння сіток".
Про це йдеться у заяві Комісара українського павільйону Венеціанської бієнале Тараса Шевченка щодо участі України у виставці, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
60-та Венеціанська бієнале надзвичайно вагома подія у світі мистецтва. Представлення України на цій виставці вкрай важливе ще й з точки зору культурної дипломатії. Адже підтримка світу наразі дуже потрібна нашій країні, яка продовжує протистояти агресору.
ГО "Українська фотографія": Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна
У 2016 році Міністерство затвердило правила відбору куратора національного культурного проєкту для представлення України на Венеціанській бієнале. Тож останні 8 років процедура відбору відбувається саме за цими правилами, згідно з якими переможця визначає незалежна конкурсна комісія.
Міністерство здійснює регулярну та оперативну комунікацію з кураторами. Також Мінкульт підтримує регулярну робочу комунікацію з офісом Венеціанської бієнале.
Відповідно до встановлених процедур до офісу бієнале були підписані мною та направлені документи: Процедура Національної участі у 60-й Міжнародній мистецькій виставці (17 жовтня 2023 року) та Правила користування приміщенням павільйону (13 листопада 2023 року).
МКІП домовилося з бієнале про безоплатне надання приміщення для українського павільйону. Це дало можливість зекономити майже 4 млн грн бюджетних коштів.
Оскільки 60-та Венеціанська бієнале відбувається у 2024 році, бюджетні кошти будуть витрачатися з Державного бюджету на 2024 рік. Точна сума бюджетного фінансування для реалізації мистецького проєкту «Плетіння сіток», який представлятиме Україну на 60-тій Венеціанській бієнале буде затверджена у Плані роботи Міністерства на 2024 рік.
"Міністерство надає лише часткову фінансову підтримку на створення та реалізацію національного культурного проєкту за рахунок бюджетних коштів, передбачених на це МКІП. Водночас переможці завжди залучають додаткові кошти на реалізацію проєкту.
Міністерство залишається відкритим до діалогу та налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою задля достойного представлення України на 60-тій Венеціанській бієнале", - йдеться у заяві Комісара українського павільйону Венеціанської бієнале Тараса Шевченка.
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