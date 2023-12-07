Квартиру від держави отримає кожен Герой України, а також родини полеглих захисників, які нагородженні званням "Герой України". І як пообіцяв президент Володимир Зеленський, з наданням житла не зволікатимуть. 21 власник вже отримав ключі від квартир.

Серед них - пілот Євген Соловйов. Він літав із медикаментами та боєкомплектом в оточений Маріуполь. На зворотному рейсі під вогнем противника, на одному двигуні зміг врятувати десятки поранених захисників "Азовсталі". А далі ще була деокупація Зміїного, Херсонщини та Миколаївщини.

Мій колега Руслан Смєщук записав з героїчним пілотом розлоге інтерв'ю. Далі.

Було таке негласне правило - той хто виконав політ туди-назад, той другий раз вже не летить. Екіпажі постійно змінювалися. Ти вижив! Це руська рулетка, так кажуть, тобто ти виграв - все!

Євген Соловйов - бойовий пілот вертольота. Більше восьми десятків бойових вильотів. Учасник прориву блокади Маріуполя, який завозив боєкомплекти, ліки, та вивіз з оточеної "Азовсталі" два десятки поранених захисників. Пролетівши сто двадцять кілометрів контрольованої ворогом території щільно заставленою ППО - все це на одному двигуні, другий був підбитий.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ви як зустрічаєтесь з репортерами чи медійниками, то одразу йдуть запитання про прорив блокади Маріуполя.

Євген Соловйов, пілот бойового вертольота:

Як правило, так.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Але після того дуже багато часу пройшло, часу війни, який там дуже насичений, порівняно із мирним часом. Рік за десять. От як цей час для вас пройшов?

Євген Соловйов, пілот бойового вертольота:

Дуже цікаво... І дуже напружено, адже такий період часу... Через два тижні, десять днів почалася інша операція зі звільнення Зміїного. У середині травня вона закінчилася, Зміїний був звільнений. І оскільки бригада, в якій я працював, 11 окрема бригада армійської авіації, базувалася на Півдні, ми продовжили деокупацію Херсону до того часу, поки він не був звільнений. Ми працювали на південному напрямку - це від Миколаївської області до Кривого року. Працювали там до часу, поки він не був звільнений. Коли його звільнили нас перекинули на наступний напрямок, і ми продовжили працювати там.

Ви продовжуєте літати? Особисто ви?

Євген Соловйов, пілот бойового вертольота:

Особисто я... Чотири місяці як я знаходжусь в командуванні армійської авіації, був переведений до Києва. Але все одно доводиться виконувати завдання, але це значно менше, ніж було до того часу, але все одно доводиться літати - у нас навіть командуючий виконує польоти. Я розумію, що я роблю, розумію, що ми можемо набагато ефективніше виконувати... У нас багато проєктів, у нас є план, куди ми йдемо, і ми хочемо це реалізувати. Щоб наші пілоти, наші льотчики, які виконують польоти, робили все більш ефективно. Щоб ті люди, що найбільше потребують цього, а це піхота, яка викликає авіацію, щоб вона відчувала ще більшу ефективність від застосування. Але насправді хочеться літати, літати більше. Але хочеться літати в такі мирні, цивільні польоти, які красиві. У нас є такий вираз: красиві польоти - це коли ти виконуєш політ і насолоджуються цим польотом. Бо польоти на бойове застосування - вони більш такі нервові. Хоча ти через деякий час входиш в азарт. Тобі хочеться... Може, як у спорті, хочеться перемагати, знищувати ворога і йти далі.

Повертаючись до евакуації з Азовсталі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ви коли летіли з Маріуполя, і у вас підбили один двигун чи він вийшов з ладу? Скільки у вас людей на борту було?

Євген Соловйов, пілот бойового вертольота:

Двадцять поранених, і один супроводжуючий Головного управління розвідки, тобто 21 пасажир і два члени екіпажу. Саме в той момент не розумів, скільки людей знаходиться на борту, не знав точну кількість, а знав, що повний борт загружений. І розумів, що була можливість виконати посадку ще раніше на нашій території, подивитися, що з вертольотом, викликати підмогу, бо міг не долетіти до місця, бо тільки один двигун. Але я не знав, в якому стані поранені, адже супроводжуючого медика не було, тому вже продовжував летіти до місця, де їм могли надати медичну допомогу. Насправді всіх командирів вертольотів, льотчиків, які виконують транспортні завдання, десантно-транспортні, медичну евакуацію, до того моменту, коли він стає командиром екіпажу і відповідає за весь екіпаж, його навчають, що він відповідає не тільки за своє життя й екіпажу, а й за тих поранених, за тих, хто знаходиться на борту. І зрозуміло, що політ з пораненими на борту і переліт з точки А в точку Б - це два зовсім різних польоти. Ти повинен як чашечку чаю гарячу нести, і ти не повинен розлити. У поранених часто порвані рани й перевантаження можуть дати ускладнення.

І до приємних новин. Вам вручили квартиру? Так?

Євген Соловйов, пілот бойового вертольота:

Вручили, так, ордер на квартиру.

Ви її вже бачили, розумієте, як вона виглядає?

Євген Соловйов, пілот бойового вертольота: