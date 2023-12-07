15 тисяч "двохсотих" - саме стільки втратили російські війська під Авдіївкою. Попри це, ворог не полишає спробу взяти селище, лише сьогодні рашисти здійснили 34 атаки. Вже місяць Авдіївський напрямок - найгарячіший на фронті. Ще один пекельний - Бахмутський. Тут загарбники вперто контратакують, і наші оборонці роблять все, аби стримати удар. Працюють піхота, артилерія, авіація. Також підрозділи ударних БПЛА. Роботу одного з такої групи вдалось зафільмувати нашій знімальній групі.

Глуха ніч. Але групі підрозділу ударних БПЛА 93 бригади Холодний Яр не до сну. У хлопців виїзд на позиції. В окопи потрапити обов'язково треба до світанку…

Наша машина прямує в бік Кліщіївки. Дорога погана, а головне - небезпечна.

Під гул канонади хлопці швидко вивантажуються і переміщуються в укриття. За нашими пілотами ворог постійно полює, тому на позиції максимальне маскування. Світанок близько - бійці чимшвидше поспішають підготувати обладнання. Які цілі в них будуть протягом дня - ніхто не знає.

Кожен день по-різному. Кожен день різні цілі. Буває, що зовсім нічого немає, зовсім… А буває нон-стоп працюєш, і день закінчився.

Над донецькими степами розвиднілось, і хлопці починають роботу. Пілоти працюють на колишніх російських позиціях у багнюці та смороді. Тутешні посадки буквально завалені рештками окупантів. Тут мінімум пересування, з укриття пілоти виходять тільки аби запустити ударний дрон та ретранслятор.

Великий коптер виконує функцію антени, аби ударний дрон не втрачав сигналу. Перша ціль пілотів - бліндаж, в якому група росіян складує боєкомплект. Секунди до удару найбільш хвилюючі…

- Той, що дальній, чи перший ? Перший… Захожу на ціль… Горить, горить… Попав...

Утім в небі працюють не тільки дрони Холодноярців, а й фронтова авіація. Росіяни пішли на черговий штурм, і задача гвинтокрилів відпрацювати по ворожій піхоті.

Пілот з позивним "Кіба" чіпляє до дрона саморобний уламковий снаряд, квадрокоптер теж працюватиме по атакуючій ворожій піхоті. Таких подарунків у "Кіби" цілий рюкзак на різні смаки - для техніки, для бліндажів і для живої сили. Головне, щоб корегувальники точно повідомляли про ціль.

Позивний "Кіба" - військовослужбовець 93 ОМБР Холодний Яр:

Тут найголовніше - вибирати правильно боєприпас під ціль, щоб вони точно казали, яка ціль, а не просто летіть туди...

Пілоти намагаються досягти в роботі максимального ефекту. Якщо по техніці влучити уламково-фугасним зарядом, то його не буде. А FPV-дронів на передовій не так вже й багато, щоб ними розкидатись.

Станіслав Кухарук, кореспондент:

Собівартість ось такого дрона, хлопці його називають "сємьорка" - десь орієнтовно 500 доларів. За день роботи, світловий день, група пілотів випускає по ворогу десь приблизно до десятка таких дронів, тобто 5 тисяч доларів. Хлопці збирають гроші на ці дрони на волонтерських засадах, тобто за донати.

До того ж росіяни вже навчились протидіяти нашим FPV-дронам доволі потужними засобами РЕБ. Один з дронів група Холодноярців втрачає за кілька метрів від цілі. Але вже з другої спроби влучають в російську спостережну станцію "Муром-М".

Від світанку та сутінок лише ця група Холодноярців випустила по ворогу 13 FPV-дронів і вразила 12 цілей. З настанням темряви хлопці згортають роботу, адже, на відміну від росіян, ударних квадрокоптерів з камерами нічного бачення та тепловізорами у хлопців поки немає.