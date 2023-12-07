Від авіабомб найбільше страждає Курилівка: Канашевич розповів про ситуацію на Куп'янщині (відео) [ Редагувати ]
На Куп’янському напрямку в Харківській області ворог проводить штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки. Успіху не мав, Сили оборони України відбивають всі атаки противника. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.
"Ворог продовжує свої штурмові дії у напрямку населеного пункту Синьківка. Там само у нас бувать майже щодня штурмові дії у напрямку населеного пункту Петропавлівка. Застосовує ворог всі види озброєння. І там само продовжує обстріли керованими авіабомбами населених пунктів, розташованих вздовж лінії фронту. Це у нас, можна сказати, найбільше страждає за останні два тижні населений пункт Курилівка. Туди прилетіло за останні два тижні декілька керованих авіабомб, там потрощені приватні будинки, є пошкоджено приватне підприємство сільськогосподарське. На щастя обійшлося без постраждалих...
Навіть сьогодні нам передавали, було три чи чотири вильоти авіації окупанта, яка там само здійснювала обстріли територій, наближених до населених пунктів, тобто, вочевидь працювали по позиціях.
Ну а вчора у нас під обстрілом безпосередньо сам Куп'янськ, прилетіло в адміністративну будівлю. І були обстріляли населені пункти біля міста Куп'янська - Подоли, де було поранено дві жінки, та ж сама Курилівка, Петропавлівка, Синьківка, тобто ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії зіткнення, вони перебувають під постійними обстрілами ворога", - розповів Андрій Канашевич.
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