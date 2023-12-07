День Збройних сил України. Свято бійці відзначали під щільним обстрілом на полі бою. Відважні, підготовлені, мотивовані, здатні опанувати в стислі терміни найсучаснішу техніку. Аби тільки вона була. ЗСУ довели, що можуть протистояти сильнішому ворогові, а "Київ за три дні" та "росія тут назавжди" - лише недолугі гасла пропагандистів.

Але чи таким було українське військо на початку вторгнення? Як війна змінила армію, і чи всі тенденції нам на користь? Розбирався Ігор Левенок.

У 2022 Збройні сили України зіткнулися з війною, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової.

Вміння приймати рішення, вміння бути вільною людиною, а не рабом, саме це є характеристикою сучасної української армії.

За роки протистояння російської агресії українська армія довела свою здатність обороняти країну від сильнішого супротивника. А після 24 лютого на полі бою Збройні сили почали застосовували західні практики, опановувати нову зброю й продовжувати навчатися.

Ми повторюємо десь у свій час історію Ізраїля, який так само з невеликою армією, але професійною і добре підготовленою, з хорошою виучкою і хорошими технологіями.

Одна з найпомітніших змін - військовослужбовців стало значно більше. Повномасштабне вторгнення росії змусило військово-політичне керівництво оголосити мобілізацію. За оцінкою Міноборони, у Збройних силах нині служать приблизно 700 тисяч військових. На кінець 2021 - їх було 246 тисяч.

Ігор Левченко, керівник секції Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння:

Ми маємо на сьогодні масову, достатньо масову армію, яку має фактично тільки декілька країн у світі.

Зброя, про яку навіть і не мріяли. Широкомасштабне вторгнення й успіхи української армії прискорили постачання зброї від західних партнерів. Арсенал українського війська поповнився сучасними озброєннями в небачених раніше масштабах - від "Джавелінів" та NLAW до передових систем реактивної артилерії "Хаймарс" та протиповітряної оборони NASAMS, IRIS-T, Patriot.

Іван Варченко, експерт з питань безпеки:

Українські Збройні сили стали полігоном, можливо, це звучить з якогось боку прикро, а з іншого боку - ніде від цього не дітися, країна, яка веде війну, вимушено стає полігоном для випробування нових технологій і технік. І ми показуємо, що ми здатні дуже і дуже робити серйозні кроки вперед і вгору, в частині освоєння тих технік.

Утім, навіть західні експерти зазначають, військова спроможність України посилюється не тільки від постачань західної зброї, а ще й завдяки талантам українських командирів.

Філіп Брідлав, генерал збройних сил США у відставці:

Що ми вже побачили неодноразово під час цієї війни - це чудове керівництво генералів, чудове цивільне лідерство, надзвичайне лідерство на тактичному рівні в українському війську. Тому нам потрібно не втрачати терпіння.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки:

Давайте не забувати, що ми бачили далеко не поодинокі випадки, коли Україна дивувала здібностями, про які ніхто раніше навіть не здогадувався, чи вважалося, що певні технології знаходяться на початкових етапах розробки. Найяскравіший приклад - затоплення крейсера "Москва". Отже, нам лише треба слідкувати, які ще козирні карти має Україна.

Протягом року на фронті, в розмовах з армійцями я щоразу питав їх про стан українського війська. Адже, хто як не вони, із внутрішнім поглядом, можуть дати реальну оцінку.

Кирило Верес, командир батальйону "К-2" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана І. Мазепи:

У нас все непогано, але в нас все і неідеально. У нас на війні все неідеально, в тилу все неідеально, кругом все неідеально, бо ми воюємо з другою країною світу. Хто вважає, що вони бомжі, що вони нуль, вони нічого не вміють, велком ту 54 бригада.

Після початку великої війни ЗСУ стали інститутом, який користується найвищим рівнем довіри в Україні. За даними соціології 96% українців довіряють армії.

Це може банально прозвучить, але армія вона з'єдналася із народом.

Проте, саме армійці наголошують: протягом війни із росією українське суспільство створило Збройним силам певний ореол і часто має завищені очікування.

Владислав Шевчук, командир роти 80-ї ОДШБ:

Суспільство має завищені вимоги до Збройних сил України. Звісно, всім хочеться по бистріше щоб усе закінчилося, щоб припинилися обстріли, щоб хлопці повернулися до своїх родин, але це неможливо в силу нинішніх обставин.

Зброя зброєю, та головний потенціал українського війська - люди. Вони планують і здійснюють операції як в обороні, так і в наступі. Армійці кажуть, аби якнайшвидше наблизити перемогу, українці мають регулярно поповнювати військо.

Володимир, командир роти снайперів 80-ї ОДШБ:

Не потрібно бути байдужим і не тішити себе ілюзіями, що я там задонатив на Збройні сили, і я там тримаю економічний фронт, культурний чи ще якийсь, як зараз це стало модного говорити. Треба бути чесним із собою. Що ти своїм дітям зможеш відповісти на це запитання: "Тато, а що ти робив коли росіяни прийшли?"

Без сумнівів, українська армія стала однією із найбоєздатніших у світі. Дехто з експертів зазначає ЗСУ далеко попереду навіть від середньостатистичної натовської армії.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки RUSI:

Україна показала себе дуже стійкою, надзвичайно хороброю. Але при цьому всьому, ми мусимо бути обережними й не самовпевненими, бо одна справа - захищатися від російських сил, а інша - атакувати й побороти. Це дуже великий виклик для будь-кого.

Так, українці добре воюють і, як не дивно, це теж має дивні наслідки.

Іван Варченко, експерт з питань безпеки:

Громадянин будь-якої країни Європи, коли вони побачили, що Україна дає відсіч ворогові, у них з'явилося інше відчуття, що не така вже страшна росія насправді, і ми легко однією лівою чи одним мізинцем з нею справимося, тому не слід особливо перейматися тим, що відбувається в Україні. Отаке от протилежне відчуття від заціпеніння до легковажності.

Зрештою, велика війна з росією докорінно змінила українську армію, і цих змін дуже багато. ЗСУ де-факто переходять із радянських видів озброєння на західні зразки. Змінюється система управління та система планування - за стандартами НАТО. Змінюється сама структура Збройних сил, де українські воїни набули величезного бойового досвіду.