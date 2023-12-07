Цього року майже на грип, коронавірус і ГРВІ перехворіли вже 1,3 млн українців, це на 40% більше порівняно з минулим епідемічним сезоном. Зараз триває епідемічний сезон, який супроводжується стрімким зростанням захворюваності.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

"Якщо говорити про респіраторні захворювання, у нас дійсно переважає SARS-CoV-2 (коронавірус - ред.). Але не ковідом єдиним, у нас також визначаються позитивні знахідки на інші респіраторі віруси.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то у нас у цей час уже були досить значні знахідки вірусів грипу. Тобто у нас були позитивні на віруси H3 і нетиповий грип А.

Цього року ми маємо лише буквально перші позитивні тести кілька тижнів тому в Івано-Франківській області. Після цього позитивних знахідок на грип у нас не було зареєстровано, отже переважає в циркуляції у нас значно SARS-CoV-2. Але на щастя він не викликає такого важкого перебігу, госпіталізацій не так багато, здебільшого госпіталізуються невакциновані люди...

Якщо порівнювати вакцинацію проти Ковід-19, то цього року щепляться набагато менше. Тому що фокус уваги змістився на війну і все що з нею пов'язано. Але тим не менш у нас в Україні вірус SARS-CoV-2 має 14 варіацій, вони всі можуть викликати захворювання, і вірус сам по собі змінюється - це його природа. І для того, щоб мати імунітет від ковіду, потрібно вакцинуватися".

Лікарка закликала не звертати увагу та не реагувати панічно на повідомлення про новий вірус, який шириться з Китаю.

"Віруси змінюються постійно - це їхня природа і вони так адаптуються до навколишнього середовища. Тому сьогодні це Китай, завтра може бути інша країна, від цього абсолютно ніхто не застрахований.

Доки немає реальних доказів, досліджень, про те, що цей вірус поширюється швидше, викликає більш важкий перебіг, що на нього не діє вакцина, я б наперед не хвилювалася, а дочекалася офіційних вказівок і рекомендацій", - розповіла Оксана Кошалко.