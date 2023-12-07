Винищувачі F-18, гелікоптери "Апачі" та "Блек Хок", а також транспортні літаки - запросила Україна в Сполучених Штатів. За інформацією Reuters, розраховує Київ також на декілька типів БПЛА та систему ППО "Тед". Весь список українські представники передали американським партнерам під час збройної конференції, що триває у Вашингтоні.

За її перебігом слідкував наш власний кореспондент в Америці Дмитро Анопченко. Як і за голосуванням в Сенаті щодо підтримки України. Нагадаю, напередодні там не набралося голосів за стомільярдний "пакет Байдена", частиною якого є і гроші для України.

Отже, наскільки все серйозно? І головне, які перспективи встигнути до Різдва? Дмитро Анопченко зараз у Конгресі й розкаже всі подробиці.

Головне, що я чую у конгресових кулуарах, що час аби знову проголосувати за пакет допомоги є, у розпорядженні сенаторів весь наступний тиждень, тому так, ситуація неприємна, але вона не означає, що у підсумку документ не буде затверджений. Щобільше, тут відкрито кажуть, що справа взагалі не в Україні й не у ставленні до неї.

Це не про нас із Вами, це про внутрішні чвари між демократами й республіканцями, про політичне "перетягування каната", яке завжди було і, мабуть, завжди буде. Голосів треба було 60. У демократів є півсотні. Проукраїнськи налаштовані сенатори-республіканці готові були дати 10 голосів і більше, але все вперлося навіть не в українське питання, а у те як в рамках цього ж пакету розподілити гроші на кордони (це принципова для республіканців тема).

Тобто, якщо підсумувати, то суперечка навколо "пакету Байдена" і дійсно є, але вона не щодо України, Тель-Авіва чи Тайваню, а щодо внутрішніх питань.

І це означає, що є можливість змінити текст, домовитися поміж собою і проголосувати заново.

Щобільше, на те, що так і буде і що до цього готуються, вказує цікава деталь (важливість, якої розумієш тільки якщо знаєшся на процедурних тонкощах). Лідер демократів в сенаті в останню хвилину теж проголосував "ні". І це технічно дає йому можливість вносити резолюцію заново. Тобто шанси на повторне голосування в сенаті й на позитивний результат хороші. Тим більше що і це підтвердили у Білому домі - до переговорів з конгресменами приєднався особисто президент Байден. В закритому режимі проводить як і зустрічі, так і телефонні дзвінки із сенаторами. І давайте нагадаю, що Байден сказав вчора у телевізійному зверненні.

Джо Байден, Президент США:

Це не може чекати! Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України ще до того, як він піде на різдвяні канікули. Це всім зрозуміло. І це надважливо - зробити цей крок у першу ж чергу.

Так, більше питань зараз навіть щодо Палати представників. Вона за попереднім розкладом мала працювати до 24 грудня, тобто був додатковий час. Зараз бачу, що після 17 числа в розкладі сесійних засідань немає, тобто конгресмени можуть піти на відпочинок ще раніше. Чи встигнуть там - питання.

І щоб не залежати від цієї ймовірної затримки, зараз із дипломатичних джерел я навіть чую про "план Б" - розблокувати лендліз, продовжити термін дії (адже він сплив із закінченням бюджетного року). І цей механізм тримали до останнього в резерві. І логіка тут проста - допомога, яка надається за президентськими розпорядженнями - безоплатна, гроші повертати не треба. А лендліз передбачає повернення коштів чи щонайменше необхідність списувати пошкоджену на фронті техніку - це зайва бюрократія. Але у будь-якому разі є і запас коштів за програмою PDA, є в запасі лендліз, і можливість навіть у крайньому разі перерозподілити кошти в бюджеті Пентагону (це можна зробити внутрішнім розпорядженням Остіна, тут не треба згоди Конгресу). Тому ситуація неприємна, ситуація складна, але точно не безвихідна.

Прискорити допомогу Україні, не допустити зриву поставок просить і Президент Зеленський.

Він напередодні звернувся до учасників українсько-американської конференції з питань озброєнь. Я отримав це звернення від американської сторони, пропоную Вам послухати, що каже президент, звертаючись до американців.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я вдячний і за двопартійну підтримку Конгресу в обох палатах, і за надійність у відносинах зі Сполученими Штатами, і за підтримку від багатьох американців. Ми прагнемо продовжити співпрацю. Ми зацікавлені у наших спільних зусиллях. Водночас Україна не хоче залежати лише від партнерів. Україна прагне і дійсно може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, як тільки зможе гарантувати власну безпеку. Ми дійсно можемо це зробити. Це абсолютно реалістично.

Щодо Палати представників, то тут, в Конгресі, із республіканцями й спікером Джонсоном переговори проводили українські топполітики, які зараз прибули до Вашингтона. І всіма деталями щодо цього із нами ексклюзивно поділився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Отже, всі подробиці із перших вуст, просто зараз, у нашому інтерв'ю.

Неготовність Сенату США підтримати стомільярдний "пакет Байдена" на цьому засіданні не була несподіванкою. І для самих законодавців, адже розмови, що республіканці через внутрішні чвари поки голосів не дадуть, ходили в кулуарах задовго до дня голосування. Як виявляється, і для української делегації, яка проводили переговори на Капітолійському пагорбі, переконуючи підтримати Київ.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Всі вони - і демократи, і республіканці, заінтересовані, щоб питання України було вирішено до початку Різдва. Зрозуміло, що там є ціла низка законопроєктів тих чи інших, які подаються. Вони там технічно не будуть підтримуватись. Але це не означає, що не буде підтримки для України. Тому те, що я сьогодні почув, особливо під час останньої зустрічі, вони налаштовані, щоб питання України вирішити. Тому що підтримка для України є тотальною. Вони шукають форму, в якій буде ця підтримка здійснення. Я дуже сподіваюсь, що якраз до Різдва вони знайдуть цю форму.

Бо не знайти її - означало б дати хибний сигнал. І союзникам у Європі, і москві.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

І питання в тому, хто почує цей сигнал, чи цей сигнал підтримки почують хлопці на передовій, чи це почує український народ, чи цей сигнал буде адресований в москву, і путін буде й далі робити все для того, щоб розхитувати підтримку України. Я впевнений з усіма моїми колегами, що підтримка для України залишається дуже важливим пріоритетом для Сполучених Штатів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (а розмова у Капітолії в українців була, зокрема і з ним - напряму) напередодні цієї зустрічі озвучував три умови, за яких нижня палата може проголосувати. І ключовою серед них назвав "прозорість", тобто чітке розуміння, як витрачається американська допомога. І до Вашингтона українські топполітики прилетіли із чіткими пропозиціями, як цю підзвітність забезпечити, бо приховувати Україні нічого.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Я всім пояснив, що, мабуть, найважливіше, що ми отримали за цей період війни - це питання довіри один до одного. І ми дуже зацікавлені, щоб це питання не згасало. І тому буде транспарентність по всіх питаннях, по звітності, по підходах, по нашому баченню, по наших планах, по цій меті, яка стоїть перед Україною. Але це дорога з двостороннім рухом - і швидкість просування української армії залежить від швидкості передачі українській армії відповідного озброєння. Ми готові відзвітувати за кожен цент, який вкладений в українську армію.

Щобільше, Стефанчук зізнається, що його присутність у складі делегації (а в ній і Андрій Єрмак, і Рустем Умеров, й інші урядовці) - це прагнення показати партнерам, що парламент і він особисто готові бути гарантами цієї прозорості щодо поставок зброї й фінансової допомоги.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Ми маємо цілу низку зараз нового програмного забезпечення, яке дає можливість усім заінтересованим особам на рівні Конгресу, на рівні там адміністрації контролювати витрату тих видатків, які передаються Україні на військову допомогу, на гуманітарну, на фінансову. Я тому і приїхав сюди зі спеціальним візитом, щоб вони бачили, що я, як спікер українського парламенту, гарантую від українського парламенту, що ця транспарентність буде на найвищому рівні.

Командно - тобто і парламент, і Уряд, і Офіс Президента - Україна представлена і на конференції з питань озброєнь, яка триває просто зараз, зібравши й американських військових, і представників оборонної індустрії США. Рівень представництва з боку США - дуже високий: Ллойд Остін, міністр торгівлі Джина Раймонда; спецпредставниця з питань України Пенні Пріцкер, за словами якої, Штати готові створити єдиний офіс, об'єднавши зусилля всіх урядових структур для того, щоб поки йде війна - налагодити пряме співробітництво між Києвом та представниками військової індустрії Америки. І як результат - прискорити поставки зброї й налагодити спільне виробництво. Про це ж каже нам і спікер.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Це оборонний форум, і ми конкретно будемо говорити вже з виробниками зброї, з іншими нашими партнерами щодо того, що конкретно потрібно Україні для того, щоб змінити, таким чином змінити правила гри. Тому що ту війну, яку намагається нав'язати Україна росії, це війна на виснаження, вона понад сто відсотків не підходить для України. Тому ми підіймали всі питання і щодо "Атакамсів", і щодо питання щодо "Петріотів" для додаткового захисту, і цілу низку інших. Я глибоко переконаний, що ці речі були почуті.

Стосунки зі Сполученими Штатами весь час війни були і є партнерськими. Навіть щодо операцій на фронті - Пентагон радить, консультує, пропонує певні плани, але рішення завжди за Україною. Так само і щодо більш широкої картини - стратегічного бачення, як розвиватимуться події у 2024 (і на фронті, і в самій країні), оскільки конгресмени прагнуть його почути від адміністрації Байдена, і це є необхідною умовою, аби зібрати голоси в Палаті представників, Україна пропонує Білому дому розробляти цей план разом.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України: