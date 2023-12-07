Підтримувати Україну доки буде потрібно. Цю тезу західні лідери регулярно повторюють у своїх виступах. І якщо казати про суми, то з початку повномасштабної російської агресії Україна отримала майже 92 з половиною мільярди євро військової підтримки від країн-партнерів.

Таку інформацію оприлюднили у Кільському інституті світової економіки. Однак останнім часом, за їхніми ж даними, рівень фінансової допомоги значно скоротився. При цьому половину бюджетного дефіциту держава планує покрити саме шляхом закордонних донорів.

Про які суми йдеться? І що робитимемо, якщо отримаємо не всі гроші? Далі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Кошти України - на війну, західні - на життєздатність країни. В такому режимі Київ співпрацює з закордонними партнерами від початку повномасштабного вторгнення росії. Торік західна допомога для України становила 38 мільярдів доларів. Наступного, за даними Мінфіну, дефіцит бюджету становитиме приблизно 41 мільярд. Закрити його уряд сподівається за допомогою зовнішнього фінансування.

19 мільярдів доларів Україна очікує від Євросоюзу, 10 - від Сполучних Штатів, ще майже 5 з половиною мільярдів - від Міжнародного валютного фонду. Паралельно Кабмін веде переговори про фінансову допомогу з Канадою, Норвегією та Південною Кореєю.

Україні знадобиться уся можлива підтримка партнерів. Про це в ефірі "Суспільного" сказала пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова, пані посол України в США:

Нам потрібні кошти Європейського Союзу, потрібні кошти японські, потрібні кошти міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що ми розуміємо: попри всі героїчні зусилля не тільки наших захисників, а й нашого бізнесу, нашого Кабінету міністрів, який намагається максимально зібрати до купи це фінансування, ми розуміємо, що у нас є дефіцит фінансування, який наші партнери допомагають нам закривати.

Трохи менш як половина потрібної суми від донорів на наступний рік - це кошти Євросоюзу, які мають надійти в рамках нового механізму Ukraine Facility. Ця програма підтримки України на загальну суму 50 мільярдів євро розрахована на чотири роки. Європарламент підтримав створення цього інструменту, тепер слово за лідерами ЄС. Поки що проти виступає Угорщина. Долю цього пакету Європейська рада буде вирішувати через тиждень на саміті.

Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету:

Потрібно подивися трішки не тільки на захід, а й на схід. Якщо ми проаналізуємо державний бюджет росії, який вже був затверджений, то у 2024 році вони збільшують видатки на оборону в сім разів. Збільшення видатків на оборону в сім разів є абсолютно чітким сигналом Заходу, що вони готуються до довгої війни не лише з Україною, оскільки вони воювали два роки з нами з іншим рівнем видатків, а вони точно готуються до прогресу в інших країнах, які входять в тому числі в НАТО. І якщо, не дай Бог, так станеться, то тоді країни Євросоюзу, Сполучені Штати, будуть платити надзвичайно високу ціну, яка буде полягати не в євро і доларах, а в людських життях їх солдатів.

Європейські лідери докладають зусиль, щоб Україна отримала необхідне фінансування від ЄС на наступний рік. Один із варіантів - наповнити пакет допомоги іншим членам Євросоюзу без залучення Угорщини. Хоча лідери ЄС не втрачають надії переконати угорського премʼєра Віктора Орбана змінити свою позицію. Минулого тижня до Будапешта їздив голова Європейської ради Шарль Мішель. Сьогодні ввечері Віктор Орбан зустрічається з Емануелем Макроном у Парижі. Якщо Україна не отримає необхідних коштів від Заходу, вона не зможе ефективно воювати, каже Леся Забуранна. У будь-якому разі уряд повинен закрити всі захищені статті бюджету - соціальні видатки, пенсії, заробітні плати. План "Б" існує, але Україна на нього не орієнтується.

Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету:

Напевно, мова буде іти - це я кажу про песимістичний план - про перерозподіл бюджету і, можливо, якісь військові видатки, кошти, які були передбачені туди, на покриття захищених. Крім того, це внутрішні запозичення, це, власне кажучи, шляхом власних ресурсів і резервів, що буде призводити до інфляційних процесів.

Паралельно з економічною допомогою, країни Заходу фінансують підтримку Збройних сил України. Уряди європейських країн збільшують національні бюджети з урахуванням цих витрат. Нідерланди закладають два з половиною мільярди євро, Норвегія - 600 мільйонів. Данія - 500, два мільярди 700 мільйонів - Велика Британія.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Наша стратегічна відповідальність - насамперед підтримувати Україну в цій війні, скільки буде потрібно. росія зміцнює свої позиції. Намагається перехопити ініціативу. Це означає, що ситуація на полі бою залишається дуже важкою. Але це не аргумент проти підтримки. Навпаки, це аргумент для більшої підтримки.

Євросоюз має намір створити фонд військові допомоги Україні на 20 мільярдів євро, розрахований на чотири роки. Затвердити його планують теж на саміті наступного тижня, за умови згоди Угорщини.