Представники влади не виключають й того, що Киву прибрали свої.

Чи то кара, чи то карма... Але невідворотня. Так коментують представники ГУР ліквідацію зрадника Іллі Киви. І додають: решті приготуватися!

Нагадаю, тіло Киви з простреленою скронею знайшли вчора у підмосковному Одинцово. Інформагенції стверджують, що то операція СБУ. Але офіційних підтверджень - жодних.

Хай там як, Кива - свіже поповнення у списку загиблих російських пропагандистів і зрадників. Про вибухові та неочікувані смерті адептів "руського міра" - Ніна Коломієць.

Зрадник України, один з героїв російської пропаганди. Ексдепутат, що залишив Україну у січні 2022 року, заочно засуджений до 14 років у справі про державну зраду. Ілля Кива був знищений напередодні в Підмосков'ї. Про деталі вбивства одним з першим розказав інший колаборант Олег Царьов.

Он знал, что за ним идет охота. Приехал из Москвы в очень закрытый поселок, в один из самых статусных - там камера, охрана, считал, что там будет в безопасности. Получилось, что не в безопасности. Безопасных мест нет.

Безпечних місць для зрадників України у рф дійсно немає, це підтверджується низкою попередніх вбивств пропагандистів. Втім, українські спецслужби поки офіційно не підтверджують, що ліквідація Киви - їхня справа.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони:

Україна не підтверджує, не коментує, чия це операція, але результат такий є. Ілля Кива офіційно засуджений в Україні, це був злочинець і державний зрадник, який мав відбувати покарання в українських місцях позбавлення волі, і якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, був би зараз живий і в безпеці. Ще багато зрадників, воєнних злочинців перебувають у рф, і вочевидь почуватися безпечно не можуть.

Водночас Андрій Юсов повідомив, що представники українських спецслужб знали про кожний крок Киви.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки:

Спостереження за такими суб'єктами відбувається. Якщо говорити конкретно про Киву, то мова йде не про 3 тижні, а про декілька місяців.

Представники влади не виключають й того, що Киву прибрали свої.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента:

Россия слишком криминализована и слишком изменились отношения внутри элит российских в связи с войной, чтобы отбрасывать любые версии происшедшего. Очень важно понимать всем тем, кто так или иначе активно сотрудничает с российскими оккуппационными администрациями - активность и возможности украинских спецслужб чрезвычайно выросли за 2 года. Риски для этих людей будут сохраняться или даже приумножаться.

На соратника Киви, відомого колаборанта Олега Царьова, який засуджений в Україні до 12 років позбавлення волі, теж був скоєний напад у Ялті в жовтні цього року. Царьов був тяжко поранений. І пізніше росіяни заявили, що в нього стріляв громадянин рф, який діяв за завданням українських спецслужб. Офіційного підтвердження - немає.

Віктор Ягун, ексзаступник голови СБУ:

Ми завжди згадуємо Моссад, але Моссад в жодному разі офіційно не визнавав, що він здійснює акції відплати на території інших держав.Тому будемо говорити, що це карма, і ця карма вчасно прилетіла. Вважаю, що все може бути, є патріоти, і люди, які зацікавлені в тому, щоб колаборанти себе нормально не почували там, де вони ховаються. І це тішить.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони:

В росії працює активний рух опору й агентурна мережа українських спецслужб, та і на загал рф - дуже небезпечна територія, і мова йде не тільки про спецоперації, але й про внутрішні розбірки й про ліквідацію з боку самих російських спецслужб. І найбільш безпечний шлях - здатись в руки українського правосуддя.

І ще про одну смерть - Дар'ї Дугіної. Вона була частим гостем пропагандистських російських програм, стала співавторкою книги "Z" про російське вторгнення в Україну та активно закликала знищувати українців

Мы начали эту операцию очень деликатно, но возможно, надо быть более жестким и чуть меньше прощать.

Позашляховик пропагандистки вибухнув на ходу. В цій же автівці мав їхати батько Дугіної - один з головних ідеологів "руського міра".

А менше ніж за рік у пітерському кафе, де проходили збори клубу "Кібер Z Фронт", загинув російський військовий кореспондент Владлен Татарський - в його руках розірвалася статуетка, що була начинена вибухівкою. І це ще неповний список тих, кого настигла кара. Далі буде...