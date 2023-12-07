У бюджеті США сума для України з $61 млрд зменшена втроє - Устінова (відео) [ Редагувати ]
Конгрес США збільшив заплановані у бюджетні видатки на основну програму, за якою закуповують зброю для України (USAI) з $12 млрд до $13,5 млрд. Водночас нам залишили без змін, а не порізали пряму бюджетну підтримку (щомісячні вливання в бюджет за зарплати та пенсії) на тому ж рівні - $11,8 млрд.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила голова тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану Олександра Устінова.
"Ризик досить великий (не отримати гроші до того, як Конгрес США піде на канікули 15 грудня - ред.), тому що нам потрібно пройти не лише Сенат, а й Палату представників - нижню палату. Тобто прийняття одного законопроекту в двох палатах за один тиждень це досить серйозний челендж. Але я хочу сказати інше - що добре в цьому законопроекті.
Коли я його вчора сіла й вичитала, я зрозуміла, що нам повезло, бо зараз дебати йдуть не навколо того, чи потрібно зменшувати фінансування Україні чи ні. Бо досить довго йшли дебати навколо того, наприклад, чи потрібно давати гроші безпосередньо до бюджету українського, що зараз відбувається. 1,1 млрд доларів щомісячно отримує прямих бюджетних вливань Україна. І дуже багато питань задавалося: "Чому ми маємо платити українські пенсії та зарплати вчителям, медикам тощо? Давайте давати їм лише зброю".
І коли я побачила фінальний текст, опублікований на сайті Сенату, я зрозуміла, що все-таки це питання знято, що ці гроші передбачаються, і дебатів щодо них зараз не йде. Тому головне, що нам зараз потрібно, щоб цей законопроект був зараз прийнятий.
І друге, що передбачає цей законопроект, він збільшує видатки на Україну, ніж ті, які просив Білий дім. Тому що по ключовій програмі, по якій Україна отримує зброю, це USAI, було закладено на початку 12 млрд доларів, зараз я бачу 13,5 млрд...
Ми знаємо, що на початку 61 млрд було виділено для України, зараз якщо подивитись, ця сума зменшена вдвоє. Але, те, що сума зменшена вдвоє, це добре, тому що вона буде червоним лакмусовим папірцем для наших супротивників кричати "Чому ми такі величезні гроші на Україну виділяємо?".
З іншого боку ми знаємо, що ті гроші, які раніше виділялися на Україну, не всі, вони йшли в США на поповнення власних запасів зброї. Нам давали зброї, а собі закуповували і поповнювали запаси. Зараз поповнення всіх таких стоків винесено в окремі бюджетні рядки, тож відповідно загальна сума зменшена. Але ці гроші, які безпосередньо підуть на Україну, вони збільшились", - розповіла Олександра Устінова.
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