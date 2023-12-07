Мета - розкол у суспільстві. росія розпочала дезінформаційну кампанію проти України в іноземних ЗМІ. Про це попереджають у Національному центрі протидії дезінформації.

Йдеться про низку публікацій, створених іноземними журналістами, які працювали у рф, коли там до влади прийшов путін. Ці статті розміщуватимуть на англомовних ресурсах. А в них будуть фейки - про військово-політичне керівництво України.

Напередодні, у День Збройних сил, телевізійні посіпаки кремля активно обговорювали наших захисників і ситуацію на фронті, і звісно ж, у властивій собі манері. Разом з експертами чергову порцію фейків розвінчував Даніїл Снісар.

Від творців міфу про братські народи.

Где вот эти боевые хохлы?

Про тих, кого спочатку недооцінювали, а тепер бояться.

Це власне прообраз українського військовослужбовця.

Як російська пропаганда зображує українського воїна? І які фейки про війну поширювала у День Збройних Сил - з'ясуємо далі.

Україна вже програла. Майже. Це незмінний наратив, який рупор кремля день у день транслює своїм невибагливим слухачам.

Напередодні, коли ми вшановували наших героїв, які попри усі складнощі боронять українську землю, на росТБ тривали свої шабаші.

Пропагандисти вкотре переконували росіян, що на боці Україні воюють нацисти! І тих от-от, путінська армія переможе! Принаймні на це сподівається головна посіпачка кремля - Скабєєва.

Как будто бы воевать никто не хочет. Что потом с ними происходит на фронте - они верят в победу, идут вперед? Где вот эти боевые хохлы?

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Зображують наших військових, як голих босих хлопчиків, яких там командири-м'ясники кидають у "м'ясні штурми" і так далі. Всередині російського суспільства пропаганда має мету мобілізувати російське суспільство на війну проти українців, а в Україні російські пропагандисти намагаються деморалізувати українці, підірвавши нашу мобілізацію.

"Нє всьо так однозначно". Вирішити, хто виграє, а хто поступається - псевдожурналісти рф не можуть навіть між собою!

Высокомотивированных националистов - достаточно много. Сейчас эти лютые отморозки, о которых мы говорим - "азовцы", айдаровские и другие - они стоят сейчас как заградотряды.

А в редакції соловйова тим часом теж активно і гучно ненавиділи українських захисників. А все через втрати, яких українські нацисти завдають руському окупанту.

Друзья, ну вот вы видите потери. А что, во время войны нет потерь? А что, вы считаете, эти реально подонки-хохлы и нацисты не снимают, как гибнут наши пацаны?

Нацисти - тобто, послідовники гітлерівської ідеології. Дивно чути таку характеристику у бік тих, хто лише захищає власну батьківщину від імперських амбіцій загарбників. Чи не так?

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Це дегуманізація ворога, антигуманізація, тобто, оці всі традиційні заяви про українських нацистів і так далі. Тепер у нас всі військові українські - це нацисти, згідно з російською пропагандою, це воєнні злочинці, які не заслуговують там на жодні співчуття і так далі.

Олег Постернак, керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог:

Зігмунд Фрейд бачив причини надмірної жорстокості таких війн, як російсько-українська, в тому, що це війни за ідентичність, пропаганда спрямована якраз на агресивну надмірну дегуманізацію ворога. Іноді ми сміємося з неї - з образів російської пропаганди, але вона для внутрішнього вжитку військового надзвичайно швидко пускає коріння.

А от на НТВ напередодні панувала особливо напружена атмосфера.

Пропагандисти ніяк не могли вирішити, чи здатна російська армія знову дійти до Києва!?

- Очевидно, маловероятно, что российская армия достигнет даже Киева. - Мы Одессу возьмем с Николаевым и дойдем до Днепра!

Особливо недолуго такі дискусії виглядають на тлі заяв самих окупаційних військ та їх речників.

А вони звітують - нині росармія в активній обороні й про якісь значні просування - не йдеться.

Противник не оставляет попыток все-таки удержать плацдарм и расширить его с целью продвижения в наши тылы.

А зі своїм особовим складом в росіян - проблеми. Власного ресурсу у війні проти нашої країни з у рази меншою людською силою кремлю не вистачає.

Мобілізацію оголосити путін боїться, бо ж вибори не за горами. Мабуть, тому, міноборони рф і вимушене поза законом вербувати військових на стороні.

Хоча і це, схоже, не допомагає. Так, після підтвердження шістьох смертей громадян Непалу на фронті, які воювали на боці країни-агресорки, уряд Непалу звернувся до рф з вимогою - припинити вербування їхніх громадян. У Катманду вже затримали десятьох причетних до вербування осіб.

Уряд Непалу звернувся до уряду росії негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам. Тривають дипломатичні зусилля для звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив в український полон.

Російська сторона ситуацію не коментує. Але кремль знайде виправдання, як і зазвичай, шляхом штампування фейків.

Поширювати їх пропаганда буде і далі, в тому числі й всередині України, використовуючи найпопулярніші майданчики, типу телеграм або твіттер.

Олег Постернак, керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог:

Вони будуть це робити передусім в Україні через мережу анонімних телеграм-каналів певних груп, корисних ідіотів, певні канали комунікації низового рівня - вони активно будуть це робити на експертному аналітичному і на професійно-медійному рівні в західній аудиторії, звісно.

Аби цього не сталося - маємо пам'ятати про єдність. І допомогу, у вигляді донатів, нашим Збройним Силам, які у ці морозні дні продовжують нищити ворога.