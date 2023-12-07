Президент країни-агресорки не став "Людиною року" за версією журналу "Тайм". Очільника кремля обійшла американська співачка Тейлор Свіфт. Але сама номінація путіна на титул найвпливовішої особистості 2023 року - викликала здивування у багатьох.

Чому прізвище диктатора опинилося поруч із кандидатурою короля та кіношної Барбі? І взагалі, як "Тайм" формує свій шорт-лист та визначає переможців - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Між світлом і темрявою - перемогло світло. Так пояснюють свій вибір в одному із найвідоміших журналів світу - американському "Тайм". Людиною 2023 року там назвали 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт.

За титул найвпливовішої людини року вона змагалася з королем Чарльзом Третім, голівудськими протестувальниками та фільмом Барбі. А також із китайським лідером Сі Цзіньпіном та російським путіном. Традицію вибирати "Людину року" журнал "Тайм" започаткував в далекому 1927 році. Першим цей титул отримав американський пілот та винахідник Чарльз Огастус Ліндберг за перший самостійний трансатлантичний політ.

Метт Велла, колишній редактор журналу "Time":

Редактори журналу приймають рішення разом за критеріями, які залишаються незмінними протягом понад 90 років: це людина чи об'єкт, які за рік найбільше вплинули на світ та на новини в доброму плані чи поганому. Це не честь і не нагорода, це просто рішення редакторів "Time" і, зрештою, головного редактора.

Редактори "Тайм" наполягають, що титул не варто розглядати як схвалення. Мовляв, путін потрапив до переліку номінантів не за свої досягнення. А за те, що продовжує війну проти України, і зміг ще сильніше закріпитися при владі після невдалого бунту "вагнерівців". У 2007 він вже був на обкладинці "Тайм" - "Людиною року". Тоді його представляли як рятівника росії. Мовляв, очолив країну у занепаді, а його гостре бачення повернуло москві втрачений вплив на міжнародній арені. Хоча в поясненні свого вибору й зазначали, що він далеко не демократ і не взірець свободи слова. Тоді редактори "Тайм" ще задавалися питанням, чи стане він реформатором, чи автократом. Взагалі за 96 років "Людьми року" ставали чимало особистостей, які були дуже неоднозначними. У 1938 на обкладинці "Тайм" був Адольф Гітлер, а Сталін потрапив аж двічі - у 39-му та 42-му. Тож путін цілком вписується в цей список, наполягають оглядачі.

Ніколас Драммонд, військовий аналітик:

путін - це насправді сучасний Гітлер, він - уособлення зла, яке я не бачив з часу Другої світової війни, він виліплений із того ж тіста, що й Сталін, лише подивіться, на кількість росіян, яких він вбив, це монстр неймовірних розмірів. І мені не віриться, що така людина очолює країну в наш час.

Щоправда, редактори журналу далеко не завжди достатньо сміливі, щоби відвертих злочинців називати "Людьми року". У 2001 році за логікою журналу на обкладинці мав бути Усама бен Ладен за найбільший в історії США теракт. Але "Тайм" не ризикував, і титул віддав меру Нью-Йорка Руді Джуліані, як символу згуртованості американців проти атак. Насправді хоч путін і увійшов до списку претендентів 2023, шансів стати "Людиною року" у нього було дуже мало. Але вже сама номінація дала привід росіянам пишатися лідером. Речник кремля прокоментував її словами про екстраординарну роль путіна у світі, яку важко переоцінити. А російські медіапропагандисти представили це як визнання впливу путіна на Заході та легітимізацію його вчинків.