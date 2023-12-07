Верховна Рада на найближчому засіданні має проголосувати аконопроект про нацменшини, на якому наполягала Угорщина. Таким чином Київ зніме останню перепону, яку Будапешт наводить в якості аргументу проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

"Я думаю, що з кожною країною, тим більше нашим географічним сусідом потрібно предметно працювати. Це те, що роблять наші дипломати, роблять наші політики і звичайно ж очільник нашої держави.

Угорщина обґрунтовувала свої заперечення питаннями нацменшин угорських в Україні, я думаю це питання опрацює парламент. У нас є законопроект про нацменшини, парламент його має проголосувати на найближчому засіданні. І тоді просто не буде жодних аргументів, юридичних, будь-яких, в Угорщини блокувати вступ.

Звичайно, що є якісь аргументи в Угорщини, які викликані їх внутрішніми інтересами, скажімо так, і вигідністю співпраці з російською федерацією у певних економічних питаннях. Але давайте не забувати, що це питання не тільки України, а й самого Європейського союзу. І їм вато продемонструвати, яке в них буде майбутнє.

Чи всі країни будуть діяти спільно в інтересах всієї європейської спільноти. І для цього і очільники ЄС, і очільники країн ЄС ведуть предметні перемовини, у тому числі з Угорщиною і прем'єр-міністром Угорщини...

Я все-таки переконаний у тому, що важливість майбутнього ЄС теж буде мати величезне значення для того, щоб все ж таки Угорщина не блокувала відкриття перемовного процесу з Україною. А Україна зі свого боку, все що потрібно зробила вже, і остаточно зніме будь-які питання, прийнявши законопроект, який стосується нацменшин.