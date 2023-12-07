Українські й міжнародні авіакомпанії заявляють про свою готовність повернутися в українське небо.

Закрити українське небо від ворожих ракет - і відкрити головний аеропорт країни. В Офісі Президента заговорили про наміри відновити роботу цивільної авіації в Україні. Так і іноземним делегаціям буде добиратися до нас простіше, і перевозити вантажі буде швидше.

Як створити безпечний повітряний коридор над українськими містами та хто візьме на себе відповідальність за безпеку пасажирів? У Міжнародний день цивільної авіації моя колега Ніна Коломієць зібрала думки учасників ринку та профільних експертів, коли та за яких умов у небо над Україною знову можуть піднятися цивільні літаки.

24 лютого 2022 року - перші російські ракети летять у бік України. Аеропорти у ворога - серед стратегічних цілей.

Українські авіакомпанії у перші дні великої війни працюють у режимі евакуаційних рейсів, доставляють гуманітарні вантажі. Згодом переорієнтуються на роботу виключно за кордоном.

Олександр Шафієв, головний операційний директор української авіакомпанії:

По-перше, безумовно, ми надаємо літаки в лізинг разом з екіпажами, технічним обслуговуванням. По-друге, завдяки позиції компанії й авіаційної влади, було отримано дозволи в деяких країнах східної Європи, наприклад, у Польщі, на виконання польотів під позивними саме українських компаній. І третя складова - ми відкрили компанію в Європі.

Водночас - каже Олександр Шафієв - більшість літаків залишаються в українському реєстрі, ними управляють і обслуговують польоти переважно українці, податки від діяльності також ідуть у бюджет України.

Олександр Шафієв, головний операційний директор української авіакомпанії:

З початку повномасштабного вторгнення ми сплатили понад 280 млн грн податків.

Цим кадрам - лише тиждень. Андрій Єрмак з представниками іноземних держав обговорюють президентську Формулу миру. Місце зустрічі - аеропорт "Бориспіль". Керівник Офісу Президента висловлює переконання - невдовзі головні авіаворота України невдовзі знову прийматиме рейси!

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям - вашим країнам.

Українські й міжнародні авіакомпанії заявляють про свою готовність повернутися в українське небо, щойно буде на це дозвіл від держави. І вже зараз готують для цього співробітників.

Олександр Шафієв, головний операційний директор української авіакомпанії:

Ми фактично зберігаємо базу фахівців для українського ринку, як тільки буде отримано дозвіл на виконання польотів.

Водночас заяви про можливе відкриття найбільшого аеропорту країни ще до завершення бойових дій - викликали й багато запитань. Зокрема, хто відповідатиме за безпеку літаків, екіпажу та пасажирів в умовах, коли у будь-який момент у небі над Україною можуть з'явитися російські ракети й дрони?

Богдан Долінце, член Громадської ради Державної авіаційної служби:

Якщо Україна відкриє повітряний простір, то вона в першу чергу візьме на себе всі ризики як держава за відкриття простору. Звісно, якщо щось трапиться в повітряному просторі України, то тоді інші країни й громадяни, які постраждають, матимуть змогу позиватися проти держави України й вимагати компенсації, яка складає від сотень тисяч доларів до мільйонів.

Те, що польоти можуть бути безпечними навіть в умовах бойових дій, доводить досвід Ізраїлю. Там люди й зараз можуть купити авіаквиток. Свою роботу продовжують основні летовища країни.

Сергій Мигдаль, експерт з питань безпеки, колишній офіцер Міжнародного департаменту поліції Ізраїлю:

Вся работа проходит строго по инструкциям Министерства обороны, во-вторых, израильское государство гарантирует, есть специальная компания, которая страхует все самолеты израильских авиакомпаний, которые летают. Главный аэропорт Израиля имени Бен-Гуриона защищен особой батареей системы "Железный купол", подобной защитой в Израиле обладает только главный ядерный центр в Деймоне.

В Україні такого потужного захисту неба наразі - немає. Системи нашої протиповітряної оборони могли б забезпечити роботу певних повітряних коридорів для цивільних суден, припускають експерти. Втім це може зіграти на руку ворогу.

Богдан Долінце, член Громадської ради Державної авіаційної служби:

Умовно кажучи, якщо знаходиться літак у тому чи іншому секторі повітряного простору, то з високою долею ймовірності знищувати ці ракети або дрони в цьому секторі буде взагалі заборонено, і доведеться просто дивитися, як цей дрон або ракета спокійно пролітає. І ми розуміємо, що росіяни з великою долею ймовірності будуть використовувати ці повітряні траси та маршрути для прикриття своїх атак.

Відновлення роботи аеропорту в Україні - справа не найближчих днів, уточнюють в Офісі Президента.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України:

Для того, щоб повністю гарантувати безпеку, нам потрібно збільшувати, суттєво збільшувати системи ППО і протиракетної оборони, тобто ми повинні додатково ці системи отримувати разом з нашими партнерами, і таким чином дозакривати небо.

Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, в. о. міністра транспорту та зв'язку України (2008-2010 рр.):

Євроконтроль, членом якого ми є, це організація, яка прогнозувала, що польоти в Україну будуть мати обмеження до 2029 року. Але ми ж і не говоримо про відкриття повноцінного ринку авіапольотів, який у нас був до війни. Ми говоримо про відновлення польотів, можливо, з обмеженнями, транспортні чи мала авіація, але це почне свій розвиток.

Тож нині розмови про відновлення цивільного авіасполучення - скоріше сигнал нашим партнерам: Україні треба посилювати протиповітряну оборону! Експерти порівнюють повернення цивільних літаків в українське небо з відновленням морського сполучення. Морський зерновий коридор діє всупереч погрозам і потужному спротиву росії. Можливо, за схожим сценарієм одного дня почне працювати й повітряний коридор завдяки нашим Силам оборони та допомозі партнерів.