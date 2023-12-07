Перевезення фур через польсько-український кордон поїздом не є виходом з ситуації. що склалась, оскільки "Укрзалізниця" має лише 24 платформи для перевезення вантажівок з причепом. Цього недостатньо, щоб розвантажити кордон, аде йдеться про маршрут завдовжки близько 100 км.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід Костюченко.

"Простой одного автомобіля на добу - це 350 євро. Цей наймінімальніша втрата. Якщо стоїть три тисячі автомобілів і вже більше місяця ми можемо чітко порахувати, що ми теж виходимо на втрати біля 9 мільярдів євро...

Ми вже працюємо з серйозними адвокатськими компаніями над тим, щоб прийняти рішення в судовому порядку розблокувати кордон, а далі вона буде працювати з кожним перевізником для того, щоб компенсувати ті збитки, які отримали підприємства, і люди наші водії...

"Я хочу сказати, що "Конфедерація" - це невелика партійна організація, яка має 18 депутатів у Сеймі. Але вона хоче таким чином, на мій погляд, звернути на себе увагу, що вона велика політична сила, і що вона стримує Україну...

На мій погляд, "Конфедерація" проросійська організація, і мені здається, там є російський шлейф...

...Я не розумію, чому сьогодні, навіть старий уряд, який залишився до переобрання нового, не можуть вплинути на цю ситуацію.

Коли, скажімо, паралельно Словаччина теж підняла такий страйк, приїхала поліція і за один день врегулювали всі питання...

Вони (польські перевізники - ред.) хочуть сісти за стіл переговорів. Ми знаємо їх вимоги. Перша вимога - це повернути дозвольну систему. Але бездозвільну систему приймав Євросоюз, а не Польща. І вплинути на це ми сьогодні не можемо. Є низка інших вимог, які вони висувають, ми зараз опрацьовуємо їх з нашим міністерством. Це скажімо, електронна черга", - розповів Леонід Костюченко.