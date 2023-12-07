Через страйки на кордоні страждає не лише економіка України, але й Польщі.

Розблокувати польсько-український кордон. З такою вимогою біля сейму у Варшаві сьогодні зібралися українці. Акція - мирна. Учасники заходу наголосили: блокування пунктів пропуску не на руку ані Україні, ані Польщі, бо від них страждає економіка обох країн. Про що ще говорили - чула Христина Гашенко.

Декілька десятків українців із плакатами в руках зібралися біля будівлі сейму у Варшаві. Тут вперше засідали новобрані депутати після осінніх виборів у Польщі. Учасники акції закликали розблокувати польсько-український кордон. До мирного заходу доєдналися і біженці з України.

Оксана, переселенка з Одеси:

Такий час - дуже важкий. Я б зрозуміла ще їхні протести, якби у нас було все добре всередині. Не було війни. А так не розумію, коли важко, коли народ бореться, а вони ще й блокують кордони

Від початку блокування польськими перевізниками пунктів пропуску - експорт в Україні знизився на 40 відсотків. Відтак бюджет не доотримав понад 9 мільярдів гривень через ненадходження митних платежів. Це чималі гроші, які недоотримала й українська армія, наголошують учасники акції.

Владислав Горіковський, координатор мирної акції:

Зараз блокується економіка країни. В такий важкий час для України наша економіка не може по факту виживати, для нас - дуже важливий експорт, і ми не можемо це все робити.

Через страйки на кордоні страждає не лише економіка України, але й Польщі. За минулий рік їхній експорт сягнув рекордної суми у 10 мільярдів доларів.

Вікторія Тріфан, координатор мирної акції:

Друге питання, на яке б ми хотіли, щоб сейм польський, і уряд, і влада звернули увагу - це питання економічних вигод і покращення співпраці між Україною. Покращення ситуації й створення максимальної користі для обох країн.

Протести на кордоні та спроба розсварити Україну та Польщу - на користь російській федерації, впевнені учасники акції. Тому просять польську владу не піддаватися на провокації.

Вікторія Тріфан, координатор мирної акції:

Хочемо, щоб звернули увагу і посилили роботу над протидією над російською пропагандою, бо вважаємо, що всі ці акції й протести, які виникли протягом останнього пів року, власне походять з пропаганди, з пропаганди нашого ворога.

До польського сейму учасники акції передали листи від українських перевізників.

Володимир Михалевич, голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України":

В листі ми прописали проблему, тобто, що вже стоїмо понад місць, що кордони заблоковані, щоб звернути увагу уже нової влади на цю проблему, щоб вона почала вирішуватися.

Мирна акція під сеймом тривала 3 години. Українці сподіваються із приходом нового уряду питання розблокування пунктів пропуску вирішиться найближчим часом.