Російський серіал про банди 90-х зомбує українську молодь: Мінкульт закликає не дивитись ворожий контент [ Редагувати ]
В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва "Слово пацана: Кровь на асфальте", який прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці.
Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим. Про це йдеться у заяві Міністерства культури та інформаційної політики Укарїни.
"Російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, відтак знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже внесла 22 російські медіасервіси до Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора як ті, що не можуть транслюватися в Україні.
Наголошуємо, що для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, аби запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо - підлітків", - застерігає Мінкульт.
Водночас блогери, які продовжують промоцію ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, - підігрують окупантам. Адже споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди - і військові, і цивільні.
Закликаємо лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено прийняти рішення і назавжди припинити споживати російський продукт. Ми маємо бути єдині у своїй позиції.
Пам’ятаймо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, - ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України.
Мінкульт закликає підтримувати українських кінематографістів, багато з яких відзначені на міжнародних кінофестивалях, зокрема у Каннах і Венеційському кінофестивалі.
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