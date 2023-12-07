Офіційний Берлін спростовує закиди про недостатню допомогу Україні. В Міноборони країни кажуть: дають, все що можуть. Тож чому техніки та озброєння не вистачає? І виробництво, якої військової техніки німці планують запустити в Україні? Про все розкаже Тетяна Логунова.

Недостатньо для перемоги. Останнім часом німецьким політикам все частіше доводиться відповідати на критичні запитання щодо військової допомоги Україні. На кшталт, як так сталося, що попри допомогу колективного Заходу, українському війську не вистачає техніки та озброєння, щоб переломити ситуацію на фронті? Чи справді Німеччина, як головний європейський донор, дає все що може? Такі питання майже у кожному інтерв'ю німецькі журналісти адресують міністру оборони країни Борису Пісторіусу. І той запевняє: офіційний Берлін робить все можливе.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Ми постачаємо, все що можемо. І так само роблять всі інші партнери та союзники України. Утім, є проблема і вона добре відома - оборонна індустрія не може швидко задовольнити попит. Це стосується всього - від боєприпасів до комплексів протиповітряної оборони. Німеччина надає солідну допомогу, ми другий постачальник техніки та озброєння для українського війська у світі. І ми надаємо те, що дуже потрібно Україні під час другої зими в умовах повномасштабної війни.

Наразі, за словами міністра, Німеччина нарощує потужності оборонної промисловості. Але зробити це швидко, з сьогодні на завтра неможливо. Взяти хоча б виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, які німці передали Україні. Щоб відновити їх виробництво Німеччині знадобилося пів року. І це була прискорена процедура.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Це питання темпу, швидкості. І ми не можемо необмежено впливати на цю швидкість. Щоб відкрити завод, сформувати запаси необхідних матеріалів і почати швидке і безперебійне виробництво - потрібен час. Іншими словами, ми можемо прискорити процес запуску, але не можемо повністю його перестрибнути.

Виробляти військову продукцію - німці будуть і в Україні. В жовтні цього року "Укроборонпром" та концерн "Rheinmetall" створили спільне підприємство. Воно займатиметься ремонтом та обслуговуванням бронетехніки, а також її виробництвом. Зокрема, в Україні німці планують випускати бронетранспортери Fuchs та бойові машини піхоти Lynx.

Армін Паппергер, виконавчий директор концерну Rheinmetall Papperger:

Після підписання контракту, ми хочемо випустити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців.

Днями, до речі, Rheinmetall отримав велике замовлення на виготовлення артилерійських боєприпасів для України. Йдеться про снаряди калібром 155 міліметрів. Замовник - одна із країн НАТО, яка саме - таємниця. Боєприпаси для Збройних сил виготовлятимуть на заводі компанії в Іспанії, термін виконання контракту - рік.