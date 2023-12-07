Актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер від тяжких поранень, отриманих на фронті. Про це повідомив Театр на Подолі.

Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом.

У вересні кінорежисер Олесь Санін повідомив, що Василь отримав тяжке поранення на фронті. Йому збирали кошти на лікування та реабілітацію.

З 2008 року Василь Кухарський був актором Київського академічного драматичного театру на Подолі, знявся у десятках фільмів та серіалів.

Він зіграв головну роль у фільмі 2022 року "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

З перших днів повномасштабного вторгнення Василь вступив до лави ЗСУ. 2 грудня йому виповнилося 42 роки.

Василь Кухарський у ролі Козака Оси

Нагадаємо, раніше на фронті загинув барабанщик панк-рок гурту "Серцевий напад".