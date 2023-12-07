В планах командування - завітати до низки лікарень в Північній операційній зоні, де лікують маленьких українців.

Естафета Добра сьогодні стартувала в Києві й пронесеться найближчими днями Північною операційною зоною. Військовослужбовці розпочали її інтерактивним святкуванням до Дня Святого Миколая. Далі ж планують завітати до дітей в низці лікарень, щоб подарувати малечі позитивних емоцій. Чим дивували маленьких українців - дивіться в матеріалі.

Дітки, привіт! Ми загубилися!

Ось так починається казкова пригода дітей, які завітали до Національного музею народної архітектури та побуту. Це маленькі пацієнти лікарні "Охматдит". Разом зі святковими Янголятками їм потрібно зустрітися з кількома персонажами, які допоможуть малечі знайти дорогу до Святого Миколая.

З Янголятками діти проходять локацію за локацією. З цікавістю спостерігають за номерами, які підготували актори.

Є в цій пригоді й трохи місця для магії!

Й нарешті малеча дістається до Гарнізонного храму Святого Миколая Чудотворця. Тут і відбувається очікувана зустріч.

Раді вас бачити! Нарешті ми до вас дібралися!

Святий Миколай цього разу прийшов на зустріч у символічному "піксельному" вбранні, адже тепер його вшанування збігається з Днем Збройних Сил України.

Не минулося й без традиційних подарунків на свято.

Такі урочистості для дітей у Гарнізонному храмі Святого Миколая Чудотворця відбулися вперше після його відкриття у жовтні.

Тарас Довгий, ініціатор відновлення храму:

Оця поєднаність молоді й сучасного воїна народжує, відтворює козацький дух у молоді, які будуть жити у мирі й працювати на благо нашої України. І дуже хочеться побажати, щоб цей чарівний день, День Святого Миколая у своїй чарівній торбинці нашим маленьким дітям майбутнє, подарував нашим українцям мир, перемогу.

І це лише початок естафети добра, яку ініціювали в Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ в рамках цивільно-військового співробітництва.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Свято Миколая співпало з Днем Збройних сил України, і це дуже хороша символічність, яка полягає в тому, що нам допомагає Бог, він на стороні Збройних сил України, він на боці правди. Ми будемо обов'язково боронити нашу країну, але частку добра будемо передавати маленьким громадянам. Все на що ми спроможні - ми сповна віддамо нашим дітям.

В планах командування - завітати до низки лікарень в Північній операційній зоні, де лікують маленьких українців, а також привітати дітей своїх колег-військових.