Український плавець Михайло Романчук приніс Україні першу медаль на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді (довжина басейна 25 м), що проходить у румунському Отопені.

Михайло Романчук став бронзовим призером на дистанції 1500 метрів з результатом 14:22.18. 13.07 секунди українець поступився переможцю запливу Данієлу Віффену з Ірландії. "Срібло" у француза Давіда Обрі.

9 грудня Михайло візьме участь у відборі до фіналу на дистанції 800 метрів вільним стилем. Фінал відбудеться 10 грудня.

Нагадаємо, на дистанції 1500 м Михайло Романчук став віцечемпіоном Олімпійських ігор у Токіо-2020.

Михайлу Романчуку - 27 років. Він є срібним призером чемпіонату світу 2017 року на дистанції 1500 метрів. У серпні 2018 року став чемпіоном Європи на дистанції 400 та 800 метрів вільним стилем. На 1500 метрах вільним стилем виборов срібну медаль.

У травні 2021 року на чемпіонаті Європи, що відбувся у Будапешті, Михайло завоював "золото" на дистанції 800 та 1500 метрів вільним стилем.

1 серпня 2021 року на Олімпіаді-2020 у Токіо Романчук завоював срібну медаль на дистанції 1500 метрів.

У грудні 2021 рок Романчук завоював "бронзу" чемпіонату світу в запливі 1500 вільним стилем.