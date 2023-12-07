Понад вісімдесят біженців-українців евакуювали із Сектору Газа до Одещини. Це жінки та діти, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення росії. У притулку, де зараз перебувають родини - побували мої колеги.

Хоч і в гуртожитку, але в теплі та безпеці. Ще кілька тижнів тому, каже мати дівчат Світлана, про це можна було тільки мріяти.

У цьому притулку нині - кілька родин, які втекли від війни в Секторі Гази. Історії українок схожі: вийшли заміж за іноземних студентів, поїхали за чоловіками на їх батьківщину. Тетяна з родиною мешкала неподалік кордону. Пригадує ту страшну суботу, коли бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Її діти саме збиралися до школи.

Ляна Закут, біженка з Сектора Гази:

Збиралася вже виходити. І тут полетіли ракети. Я думала грім, гроза, дощ пішов. А потім написали до групи, що все школа закривається. І почалася війна.

Тетяна Закут, біженка з Сектора Гази:

За один раз, мабуть, вилетіли 2 тисячі ракет. Величезний гуркіт стояв, все небо – у ракетах. Залізний купол збиває їх, прямо над нашими будинками, це все вибухає. І потім прийшли перші повідомлення, що бойовики ХАМАС зайшли на територію Ізраїлю.

У відповідь розпочалися обстріли Сектора Гази. Світлана та її чоловік вийшли з квартири за якісь хвилини до вибуху.

Світлана Салім, біженка з Сектора Гази:

Мене чоловік почав квапити. Ми тільки спустилися, пройшли десь 200 метрів та почули вибух. Снаряди потрапили саме до моєї квартири. Відразу побігли люди, кричали, напевно, вони загинули.

Українки зрозуміли: потрібно рятувати дітей. Дипломати почали формувати списки на евакуацію.

Світлана Салім, біженка з Сектора Гази:

Усі наші імена перевірялися ще двома державами: Єгиптом та Ізраїлем.

Світлані пощастило: вона, четверо дочок та двоє онучок одразу потрапили до списків на евакуацію. А ось імені сімнадцятирічного сина Тетяни Іслама в них чомусь не було.

Тетяна Закут, біженка з Сектора Гази:

Вони звіряють імена, чи є вони у списку. Загалом мого молодшого сина не випустили. Я тоді сказала дочці та синові: їдьте до Єгипту, будьте в безпеці. А я повернуся з дитиною.

Вивезти хлопця вдалося лише з третьої спроби завдяки працівникам консульства Україні в Єгипті.

Тетяна Закут, біженка з Сектора Гази:

Виходить консул. І я бачу на його обличчі: задоволений. І каже: значить так, Іслама ми сьогодні забираємо.

За останній місяць Одещина прийняла вже дві групи біженців з Сектора Гази. Понад вісімдесят людей.

Дмитро Радулов, заступник керівника Одеської обласної військової адміністрації:

В першу чергу це жінки, діти, які потребують допомоги, підтримки. Це наші люди.

Більшість біженок в Одесі не затримались. Але Світлана - з Горлівки, їй їхати нікуди.

Світлана Салім, біженка з Сектора Гази:

Нас ось 6 сімей залишилося тут. Це з окупованих територій. Тим, кому їхати нема куди.

Біженці поки мешкають у центрі соціальної допомоги.

Олег Тузла, директор Одеського обласного центру соціально-психологічної допомоги:

Пральні машини, сушарні, кухні, де вони їжу готують. Речі. В нас є юрист, працює тут. Є психолог тут.

А ось зарахувати дітей до школи поки не поспішають. Адже спершу потрібно привести до ладу документи.

Тетяна Закут, біженка з Сектора Гази: