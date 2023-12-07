путін вирушив у закордонне турне: які підсумки [ Редагувати ]
Президент країни-агресорки вирушив у закордонне турне. Такі поїздки в останні два роки для путіна - рідкість. Відвідав він Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Летів його борт у супроводі винищувачів. А зустрічали путіна з надзвичайною помпезністю. Про що говорить цей близькосхідний вояж? - аналізувала Ольга Жидецька.
З авіаційним шоу, оркестром, почесною вартою кінноти та артилерійським салютом - так президента країни-агресора вітали в Арабських Еміратах.
Це перша поїздка володимира путіна до країни, що не межує з росією, відколи над диктатором нависла загроза арешту за ордером Міжнародного кримінального суду. ОАЕ та Саудівська Аравія, куди путін вирушив після Абу-Дабі, не визнають юрисдикції МКС. До всього, ці країни активно торгують з москвою. Тож господар кремля сміливо вирушив туди з візитом. Ну як сміливо? Борт путіна супроводжували чотири російських винищувачі.
Почесті, з якими путіна зустріли в Абу-Дабі вочевидь припали йому до душі - з обличчя диктатора не сходила усмішка. У президентському палаці делегацію країни-агресорки привітав очільник ОАЕ Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян. Він провів перемови з гостями. І війна в Україні була в переліку тем для розмови.
володимир путін, президент росії, країни-агресорки:
Ми обговоримо з вами ситуацію в гарячих точках, насамперед в арабо-палестино-ізраїльському конфлікті. Звичайно, я поінформую вас про ситуацію в українській кризі.
Натомість господар зустрічі - принаймні публічно - зосереджений на економіці. ОАЕ є найбільшим торговим партнером росії в Перській затоці та її найбільшим арабським інвестором.
Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян, президент ОАЕ:
Ми раді продовжувати працювати з вами над зміцненням цих відносин і розширенням сфер співпраці в напрямку більшого зростання та розвитку в найближчий період. Особливо в пріоритетних сферах розвитку, зокрема інновацій, енергетики, інфраструктури.
Після Абу-Дабі російська делегація вирушила до Саудівської Аравії. Тут на гостей також чекав теплий прийом.
Мухаммед бін Салман, спадковий принц Саудівської Аравії:
Ми поділяємо спільні інтереси й працюємо разом над багатьма питаннями, над багатьма темами, в інтересах росії та Королівства Саудівської Аравії, а також Близького Сходу та світу. За останні сім років ми багато чого досягли в нашому двосторонньому співробітництві.
Російські ЗМІ на всяк лад смакують деталі цих візитів - і це, вважають політологи, головна мета кремля - перед стартом президентської кампанії показати, що нібито його господаря приймають у світі й ізоляції немає. Й багаті та впливові арабські країни, які хоч і співпрацюють з Заходом, та все одно мають проблеми з демократією, якнайкраще для цього підходять. Та й ефектна картинка зустрічі якраз добре вписується у цю парадигму.
Володимир Фесенко, політолог:
Це ж гра в стилі диктаторів. Демонстрація. путін мало чим відрізняється від інших східних деспотів, зокрема й от схильністю до цього марнославства. А на арабському сході це все добре розуміють.
Інше питання - економічне. ОАЕ та Саудівська Аравія - члени ОПЕК, що координує ціни на нафту на міжнародних ринках. І це чутлива тема для росії. Інший спільний інтерес - ОАЕ, зокрема, заробляють на реекспорті до рф підсанкційних товарів. Водночас підстав вважати, що пафосний прийом путіна - ознака того, що арабські керманичі прийняли його сторону, немає - кажуть політологи.
Володимир Фесенко, політолог:
Арабські керівники - вони не такі прості. Вони цинічні, прагматичні. Ця політика чимось схожа на політику Туреччини, просто Туреччина член НАТО, а ці країни - ні. Але - торгівля. Балансування одночасно і з Заходом, і з росією, між Заходом і між росією. Тому це така специфічна східна політика.
Котра, серед іншого, передбачає розбудову відносин і з Україною. Зокрема, Саудівська Аравія активізувала свою миротворчу дипломатію. Влітку у Джидді відбулися зустрічі щодо обговорення української Формули миру, до речі, без участі росії. Окрім того, Ер-Ріяд сприяв обміну українських військовополонених. Тож і Україні варто робити поправку на такі особливості арабської дипломатії та й собі розбудовувати взаємовигідні відносини з цими впливовими гравцями Глобального півдня.
по темі
Це жінки та діти, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення росії. У притулку, де зараз перебувають родини - побували мої колеги.
В Міноборони країни кажуть: дають, все що можуть. Тож чому техніки та озброєння не вистачає? І виробництво, якої військової техніки німці планують запустити в Україні?
Чому прізвище диктатора опинилося поруч із кандидатурою короля та кіношної Барбі? І взагалі, як "Тайм" формує свій шорт-лист та визначає переможців - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Як створити безпечний повітряний коридор над українськими містами та хто візьме на себе відповідальність за безпеку пасажирів? Коли та за яких умов у небо над Україною знову можуть піднятися цивільні літаки?
Про які саме російські активи йдеться, який існує варіант їх використання та скільки збитків завдав агресор?
Очільник Палати представників американського Конгресу висунув умови, за яких готовий винести на голосування новий пакет фіндопомоги Україні. Чого саме хочуть на Капітолійському пагорбі? І які прогнози звучать у Білому домі та Держдепі?