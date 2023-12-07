ОАЕ є найбільшим торговим партнером росії в Перській затоці та її найбільшим арабським інвестором.

Президент країни-агресорки вирушив у закордонне турне. Такі поїздки в останні два роки для путіна - рідкість. Відвідав він Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Летів його борт у супроводі винищувачів. А зустрічали путіна з надзвичайною помпезністю. Про що говорить цей близькосхідний вояж? - аналізувала Ольга Жидецька.

З авіаційним шоу, оркестром, почесною вартою кінноти та артилерійським салютом - так президента країни-агресора вітали в Арабських Еміратах.

Це перша поїздка володимира путіна до країни, що не межує з росією, відколи над диктатором нависла загроза арешту за ордером Міжнародного кримінального суду. ОАЕ та Саудівська Аравія, куди путін вирушив після Абу-Дабі, не визнають юрисдикції МКС. До всього, ці країни активно торгують з москвою. Тож господар кремля сміливо вирушив туди з візитом. Ну як сміливо? Борт путіна супроводжували чотири російських винищувачі.

Почесті, з якими путіна зустріли в Абу-Дабі вочевидь припали йому до душі - з обличчя диктатора не сходила усмішка. У президентському палаці делегацію країни-агресорки привітав очільник ОАЕ Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян. Він провів перемови з гостями. І війна в Україні була в переліку тем для розмови.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Ми обговоримо з вами ситуацію в гарячих точках, насамперед в арабо-палестино-ізраїльському конфлікті. Звичайно, я поінформую вас про ситуацію в українській кризі.

Натомість господар зустрічі - принаймні публічно - зосереджений на економіці. ОАЕ є найбільшим торговим партнером росії в Перській затоці та її найбільшим арабським інвестором.

Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян, президент ОАЕ:

Ми раді продовжувати працювати з вами над зміцненням цих відносин і розширенням сфер співпраці в напрямку більшого зростання та розвитку в найближчий період. Особливо в пріоритетних сферах розвитку, зокрема інновацій, енергетики, інфраструктури.

Після Абу-Дабі російська делегація вирушила до Саудівської Аравії. Тут на гостей також чекав теплий прийом.

Мухаммед бін Салман, спадковий принц Саудівської Аравії:

Ми поділяємо спільні інтереси й працюємо разом над багатьма питаннями, над багатьма темами, в інтересах росії та Королівства Саудівської Аравії, а також Близького Сходу та світу. За останні сім років ми багато чого досягли в нашому двосторонньому співробітництві.

Російські ЗМІ на всяк лад смакують деталі цих візитів - і це, вважають політологи, головна мета кремля - перед стартом президентської кампанії показати, що нібито його господаря приймають у світі й ізоляції немає. Й багаті та впливові арабські країни, які хоч і співпрацюють з Заходом, та все одно мають проблеми з демократією, якнайкраще для цього підходять. Та й ефектна картинка зустрічі якраз добре вписується у цю парадигму.

Володимир Фесенко, політолог:

Це ж гра в стилі диктаторів. Демонстрація. путін мало чим відрізняється від інших східних деспотів, зокрема й от схильністю до цього марнославства. А на арабському сході це все добре розуміють.

Інше питання - економічне. ОАЕ та Саудівська Аравія - члени ОПЕК, що координує ціни на нафту на міжнародних ринках. І це чутлива тема для росії. Інший спільний інтерес - ОАЕ, зокрема, заробляють на реекспорті до рф підсанкційних товарів. Водночас підстав вважати, що пафосний прийом путіна - ознака того, що арабські керманичі прийняли його сторону, немає - кажуть політологи.

Володимир Фесенко, політолог:

Арабські керівники - вони не такі прості. Вони цинічні, прагматичні. Ця політика чимось схожа на політику Туреччини, просто Туреччина член НАТО, а ці країни - ні. Але - торгівля. Балансування одночасно і з Заходом, і з росією, між Заходом і між росією. Тому це така специфічна східна політика.

Котра, серед іншого, передбачає розбудову відносин і з Україною. Зокрема, Саудівська Аравія активізувала свою миротворчу дипломатію. Влітку у Джидді відбулися зустрічі щодо обговорення української Формули миру, до речі, без участі росії. Окрім того, Ер-Ріяд сприяв обміну українських військовополонених. Тож і Україні варто робити поправку на такі особливості арабської дипломатії та й собі розбудовувати взаємовигідні відносини з цими впливовими гравцями Глобального півдня.