Попри важке поранення знайшов сили жити далі: історія незламності бійця [ Редагувати ]
Наступна історія про героя, який попри важке поранення та візок знайшов у собі сили жити далі. Ба більше, обрав собі новий шлях. Історія незламності від Сніжани Сидорук - далі.
Мій позивний "Черешня". Тому що я з союзної батьківщини черешень. Родом з-під Мелітополя.
Євгену 46 років. Минулої зими він став добровольцем. У складі 14-го окремого стрілецького батальйону "Полісся" бився за Бахмут. Та в травні отримав важке поранення.
Євген, військовослужбовець ЗСУ:
Мені осколок залетів в бік і зупинився в хребті. У мене було таке враження, що мені половину відірвало, нижню половину, починаючи з пупка, тобто я не відчував взагалі ніг.
Євгена частково паралізувало. Нині пересувається на візку.
Позаду - численні операції, лікування та реабілітація. Нині - вчиться заново ходити. Займається щоденно.
І вже боєць досяг непоганих результатів.
Юрій Макараць, фізичний терапевт:
Вдалося досягти збільшення опірних м'язів правої ноги, що дало змогу зробити ходьбу більш функціональною. І в межах палати й поза межами палати по рівній поверхні до п'ятдесяти метрів Євген на даний час може самостійно пересуватися.
Зараз боєць проходить реабілітацію у Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Його тут називають людиною-посмішкою.
Тамара Пилипюк, психологиня:
Він належить до людей, які будь-які удари від життя сприймає з усмішкою. Він скоріше буде підтримувати інших людей, ніж буде жалітись на свою тяжку долю.
Омріяне бажання Євгена - знову ходити. Поки вільно рухатися дає змогу лише вода.
Заняття в басейні, каже боєць, повернуло йому жагу до життя. Плавання стало для нього не просто спортом.
Євген, військовослужбовець ЗСУ:
Навантаження на спину, на прес. Це тоже дуже гарна реабілітація. Сам то з моря, плавати, то я плавав, саме в басейн я попав перший раз у Рівненському госпіталі. Професійно плаванням я не займався. Не було в мене тренерів, не було можливостей.
А це вже Євген вперше бере участь у змаганнях з плавання.
Головне участь. Ще ранувато мені на результат плавати.
Це відбір на чемпіонат України серед дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху. Ветерани виборюють можливість представляти Рівненщину.
Володимир Мурін, заступник начальника Рівненського регіонального центру "Інваспорт":
Для них - це привід, так скажемо, позмагатися, перевірити себе, продемонструвати свою майстерність. Ми залучаємо їх, повертаємо в цивільне, так скажемо, життя. Допомагає їм розкрити себе, не зважаючи на ті ураження і ті травми, які вони набули.
Євген подолав дві дистанції по п'ятдесят метрів вільним стилем і брасом. Результат - два третіх місця.
Плавання не лише оздоровлює бійців, кажуть фахівці, а й допомагає соціалізуватися. А реабілітацію водою не замінить жоден тренажер.
Артур Яковчук, тренер з плавання:
Коли вони займають місця, то вони більше вірять в себе. Коли в них є режим тренування - в них з'являється ціль. Ціль для життя, для того, щоб займатися спортом, далі жити. Я вважаю, що плавання - це... Альтернативи плавання нема. Плавання - це перше, що треба робити.
Для Євгена це не перші змагання. Він вже брав участь у Всеукраїнському турнірі для військовослужбовців "Сильні України". Виборов перше місце у спортивному веслуванні.
Євген радіє своїм досягненням і сподівається, що його історія допоможе повірити у свої сили іншим пораненим бійцям.
Євген, військовослужбовець ЗСУ:
Не треба нікому ні в чому сумніватись, і я завжди стараюсь підбадьорити хлопців, мотивувати на те, що навіть з такими пораненнями, як у мене - життя не закінчується і можна жити, можна чогось досягати. Побратими мене називають "Вишенька-черешенька", сміються, з позитивом.
Окрім невгамовного прагнення ходити, Євген-Черешня має ще одну заповітну мрію - побачити рідних. Вони лишились на окупованій території. А для цього, каже військовий, треба відбити у ворога захоплені території. Тож це стимул якнайшвидше повернутися у Збройні сили.
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