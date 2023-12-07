У планах посадовців і мецената - подальша розбудова містечка, а також зведення школи та дитсадка.

На Київщині українці, які втратили майно через збройну агресію росіян, стають учасниками спеціальної програми, ініціатором якої виступив американський меценат за підтримки обласної військової адміністрації.

Анатолій Журавльов побував у містечку для переселенців. І далі - його репортаж.

На урочистостях до Дня святого Миколая у "Містечку Хансена", що у селі Тарасівка, зібралися сотні людей.

Нові мешканці у містечку - це сім'ї переселенців, які втратили житло через російську агресію.

Боже, як гарно! Яке все новеньке!

Ельвіра разом із сином заходять до квартири й вперше бачать свою нову оселю.

Сім'ю Ельвіри окупанти двічі позбавили житла. Спочатку у Волновасі, потім у Бахмуті.

Ельвіра Жанпеісова, військовослужбовиця Збройних сил України:

Там я з чоловіком несла службу, дитина разом з нами. Потім так сталося, що і з Бахмуту прийшлося виїхати. Син поступив до Київського ліцею. Я зрозуміла, що до нього через пів країни їздити - це дуже складно. Постійно сюди їздила, і от зараз є такий шанс, що будемо хоча б на вихідних з ним разом. Чоловік у мене зараз проживає у військовій частині, там служить, він буде приїжджати у звільнення.

Можливість облаштувати нове сімейне гніздечко в Ельвіри з'явилося завдяки ініціативі американського бізнесмена і благодійника Делла Хансена та за підтримки Київської обласної військової адміністрації.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Допомагали з документами дозвільними, з проведенням світла, інших комунікацій, допомагаємо під час відбору людей, тобто комісійно відбираємо людей, які втратили житло. Також ми долучаємося із соціальними службами Київської області з Делл Лоєм Хансеном, щоб шукати робочі місця для цих людей, які переїхали.

"Містечко Хансена" почало розбудовуватися у червні цього року - і це вже друга черга квартир для переселенців. Кожна родина може жити тут до п'яти років.

Ельвіра Жанпеісова, військовослужбовиця Збройних сил України:

Такі проєкти дарують мені віру в те, що диво є і треба вірити. Ми звісно будемо збирати на своє житло, але це шанс, щоб назбирати. Бо ви розумієте, як це зараз дорого, і можливо, в нас з'явиться своє житло. А поки в нас буде таке чудове тимчасове житло

У Київській ОВА зазначають - загалом вже до кінця грудня в містечку житимуть майже на півтори сотні родин більше.

Делл Лой Хансен, меценат зі США:

Я радий бачити стільки діточок і стільки усміхнених облич. Сподіваємося, в нашому містечку ви знайдете любов і затишок. Думаємо завітати до вас вже у лютому чи березні, і зможу обійняти вас особисто.

У планах посадовців і мецената - подальша розбудова містечка, а також зведення школи та дитсадка. І проведення третьої та четвертої черг заселення українців, яких росіяни позбавили домівки.