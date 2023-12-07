У Тарасівці відкрили другу чергу "Містечка Хансена" для переселенців [ Редагувати ]
На Київщині українці, які втратили майно через збройну агресію росіян, стають учасниками спеціальної програми, ініціатором якої виступив американський меценат за підтримки обласної військової адміністрації.
Анатолій Журавльов побував у містечку для переселенців. І далі - його репортаж.
На урочистостях до Дня святого Миколая у "Містечку Хансена", що у селі Тарасівка, зібралися сотні людей.
Нові мешканці у містечку - це сім'ї переселенців, які втратили житло через російську агресію.
Боже, як гарно! Яке все новеньке!
Ельвіра разом із сином заходять до квартири й вперше бачать свою нову оселю.
Сім'ю Ельвіри окупанти двічі позбавили житла. Спочатку у Волновасі, потім у Бахмуті.
Ельвіра Жанпеісова, військовослужбовиця Збройних сил України:
Там я з чоловіком несла службу, дитина разом з нами. Потім так сталося, що і з Бахмуту прийшлося виїхати. Син поступив до Київського ліцею. Я зрозуміла, що до нього через пів країни їздити - це дуже складно. Постійно сюди їздила, і от зараз є такий шанс, що будемо хоча б на вихідних з ним разом. Чоловік у мене зараз проживає у військовій частині, там служить, він буде приїжджати у звільнення.
Можливість облаштувати нове сімейне гніздечко в Ельвіри з'явилося завдяки ініціативі американського бізнесмена і благодійника Делла Хансена та за підтримки Київської обласної військової адміністрації.
Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:
Допомагали з документами дозвільними, з проведенням світла, інших комунікацій, допомагаємо під час відбору людей, тобто комісійно відбираємо людей, які втратили житло. Також ми долучаємося із соціальними службами Київської області з Делл Лоєм Хансеном, щоб шукати робочі місця для цих людей, які переїхали.
"Містечко Хансена" почало розбудовуватися у червні цього року - і це вже друга черга квартир для переселенців. Кожна родина може жити тут до п'яти років.
Ельвіра Жанпеісова, військовослужбовиця Збройних сил України:
Такі проєкти дарують мені віру в те, що диво є і треба вірити. Ми звісно будемо збирати на своє житло, але це шанс, щоб назбирати. Бо ви розумієте, як це зараз дорого, і можливо, в нас з'явиться своє житло. А поки в нас буде таке чудове тимчасове житло
У Київській ОВА зазначають - загалом вже до кінця грудня в містечку житимуть майже на півтори сотні родин більше.
Делл Лой Хансен, меценат зі США:
Я радий бачити стільки діточок і стільки усміхнених облич. Сподіваємося, в нашому містечку ви знайдете любов і затишок. Думаємо завітати до вас вже у лютому чи березні, і зможу обійняти вас особисто.
У планах посадовців і мецената - подальша розбудова містечка, а також зведення школи та дитсадка. І проведення третьої та четвертої черг заселення українців, яких росіяни позбавили домівки.
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