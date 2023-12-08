Сервіс обміну повідомленнями Messenger, який належить американській корпорації Meta, запровадив підтримку наскрізного шифрування. Про це повідомляє Reuters.

Наскрізне шифрування за замовчуванням матимуть дзвінки та особисті чати, шифрування ж групових чатів буде опціональним. Використання наскрізного шифрування означає, що Meta втратить доступ до даних користувачів.

У компанії пояснили, що хотіли все зробити "правильно", тому на впровадження функції пішли роки. Вперше тестувати функцію наскрізного шифрування у Messenger розпочали у 2016 році.

У 2021 році з'явилася можливість шифрування відео- та аудіодзвінків, у 2022 році функцію впровадили для окремих чатів, але за бажанням.

Розробка нової функції затяглася ще й тому, що потрібно було розбудовувати сховища чатів і бібліотеки стікерів. В іншому месенджері, що належить Meta - WhatsApp - функція наскрізного шифрування також включена за замовчуванням.

У березні 2023 року Facebook почала тестувати нову функцію, завдяки якій користувачі отримають можливість листуватися особистими повідомленнями, не виходячи з програми та не користуючись Messenger.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року засновник Telegram Павло Дуров попередив, що хакери можуть отримати доступ до даних смартфонів користувачів месенджера WhatsApp. Він вважає, що від WhatsApp потрібно "триматися якомога далі, це інструмент стеження".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив наприкінці жовтня, що месенджер Signal є найбільш надійним і безпечним для українців.