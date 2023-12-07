Щоб все ж таки подарувати містянам трохи новорічної атмосфери, святкові ялинки вирішили встановити у кількох сховищах.

В українських містах офіційно засвітили головні ялинки на центральних площах. Проте у багатьох обласних центрах вирішили відмовитися від традиції. Але дещо святкове таки запропонували жителям. Що саме - дивитися у матеріалі наших журналістів.

В Запоріжжі головна площа міста порожня вже другий рік. З міркувань безпеки новорічної ялинки тут не ставлять.

Самі жителі міста до цього ставляться по різному.

Марина, жителька Запоріжжя:

Потрібно взагалі-то установлювати ялинку. Ми не повинні жахатися, і якось теж святковий настрій нам потрібен.

Віра, жителька Запоріжжя:

Як на мою думку, то ні. Я думаю, що ці кошти краще в ЗСУ. Це моє суб'єктивне, я думаю, що навіть і діти без великої ялинки обійдуться.

Станіслав, житель Запоріжжя:

Ялинка може хай і стоїть, тільки щоб гулянь не було. А ялинка може в принципі, щоб щось нагадувало свято.

На цю площу різьбяр Віталій Бабенко приходить майже щодня. Тут він створює та продає свої вироби. Згадує, до початку повномасштабного вторгнення на цьому місці завжди встановлювали ялинку.

Віталій Бабенко, різьбяр:

Атмосфера була дуже гарна, люди всі веселі були, довольні, радісні. Ялинка у нас стояла прямо на фонтані. На цьому шарі установлювали й підпирали бетонними блоками, гірлянда була.

Щоб все ж таки подарувати містянам трохи новорічної атмосфери, святкові ялинки вирішили встановити у кількох сховищах. Це одне із таких укриттів. Пів року тому його відремонтували та перетворили на багатофункціональний простір.

Тетяна, директорка філії центру культурних послуг:

Відкритий цілодобово, доступ вільний для всіх, тобто батьки з дітьми приходять сюди в будь-який час, можуть сфотографуватися, погрітися.

Для святкового настрою тут встановили одразу дві ялинки. Одну з них допомогли облаштувати місцеві майстрині-волонтерки. Кульки на новорічному дереві вишиті вручну.

В кожну кульку вони вклали особливий сенс, вона оберігає нас. Тут є й такі, як любіть Україну, і віримо в ЗСУ, і бажаємо перемоги.

Батьки, які вже побували із дітьми біля такої ялинки, кажуть, малечі такі позитивні емоції дуже потрібні.

Вікторія, жителька Запоріжжя:

Хочеться, аби діти відчували якесь свято, якісь позитивні емоції, а не лише емоції від вибухів, яких вони дуже бояться.

Без новорічної ялинки й Вінниця. Натомість містян тішать різдвяні мелодії та мандрівна вітальня Святого Миколая.

Марина, жителька Вінниці:

Звісно, це правильно, тому що ці гроші мають піти на правильне діло. На допомогу нашим бійцям. Звісно, у дітей свято забирати ніхто не хоче. Але хто може, то поставлять собі вдома ялиночку маленьку, аби прикрасити будинок, кімнату.

Олексій Циганков, заступник директора Департаменту культури Вінницької міської ради:

Прекрасно розуміємо те, що максимально маємо акумулювати свої зусилля і кошти на підтримку ЗСУ, на створення умов для відсічі ворогу. Але тим не менш свята в маленьких вінничан у маленьких діточок ніхто не відміняв. І цього не зробити навіть ворогу в будь-якому випадку.

Для дітей у закладах культури працюватиме пересувна вітальня Святого Миколая. Цьогоріч у ній можна буде не лише отримати подарунки. А й передати свої - для українських захисників. Також у середмісті зі старовинної Вежі щогодини лунатимуть різдвяні мелодії.

Євгеній Сафар'янс, заступник директора комунального закладу "Музей Вінниці":

"Прикрашаємо наші хати" - перекладається з оригіналу українською. Це різдвяна колядка, популярна в усьому світі, вона походить з британських островів, з Уельсу. І їй вже понад півтисячоліття.

Музика із Вежі лунатиме до восьмого січня.

А у Кропивницькому замість традиційної ялинки - встановили 12 сосен від благодійників. Кожне дерево присвячене місту, яке постраждало від російської агресії. Прикрашали їх переселенці. Прийшла на площу і Лідія, вона разом з іншими біженцями з Маріуполя оздоблює одне з дерев.

Лідія Меркулова, переселенка з Маріуполя: