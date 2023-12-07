Від ялинки до "Золотих Воріт" веде пряма вулиця, тому точно не заблукаєте.

В сучасних реаліях новорічні свята мають бути не лише веселими, а і безпечними. Масові зібрання є ціллю для російських дронів та ракет. Саме тому мій колега Юрій Куций перевірив, чи безпечно біля головної ялинки країни.

Без пафосу, стримана і в патріотичному стилі. Така цьогоріч головна ялинка країни. Як і минулого року вона 12 метрів й прикрашена іграшками в формі сердечок блакитного та жовтого кольорів. Як наш український стяг.

- Дуже гарна. У національних кольорах прикрашена, ми вражені. - Мінімалістична, але красива. - Зі смаком, патріотична, витримана в реаліях часу. - Вселяє надію у перемогу. Гарно прикрашена патріотичними іграшками, і сподіваємося стане переможною.

Юрій Куций, кореспондент:

Біля ялинки цьогоріч - і це зі зрозумілих причин - не буде фудкортів та ярмарок. Все заради безпеки людей. Утім, давайте перевіримо, якщо повітряна тривога застане біля новорічної красуні, чи є людям де сховатися?

Для початку потрібно зорієнтуватися. Тому шукаю на Софіївській площі, де стоїть центральна ялинка, вказівники, куди ж йти вразі небезпеки.

"Шановні відвідувачі. Музей під час повітряної тривоги не працює" - очевидно бомбосховища тут немає!

Юрій Куций, кореспондент:

Обійшовши всю Софіївську площу жодного вказівника, де знаходиться найближче бомбосховище, я не знайшов. Але правоохоронці не на камеру порадили в разі небезпеки вирушати на станцію метро "Золоті Ворота". Тому я йду туди, і перевірю, скільки часу займе дорога.

Від ялинки до "Золотих Воріт" веде пряма вулиця, тому точно не заблукаєте. Відстань 600 метрів. Йду швидше, ніж спокійно, імітуючи середньостатистичну швидкість ходьби.

Тим часом на карті укриттів дивлюся, чи в радіусі ялинки немає сховищ ближче. І виявляється вони є, але знаходяться в підвальних приміщеннях житлових будинків, тому вмістити святкуюючий натовп вони не здатні.

Юрій Куций, кореспондент:

Дорога від головної ялинки країни й до станції метро "Золоті Ворота" в мене зайняли 8 хвилин.

Проте балістичній ракеті потрібно лише близько 5 хвилин, щоб долетіти до столиці. Тож військові вкотре закликають з обережністю ставитися до масових гулянь і не забувати про дію комендантської години.

Сергій Попко, голова Київської міської військової адміністрації:

На Різдво і Новий рік ми не плануємо жодних масових заходів. Якщо і будуть окремі точкові заходи, то вони будуть проводитись не на відкритих, а на закритих локаціях, з дотриманням всіх визначених заходів безпеки. Комендантська година, як і визначено, буде в місті Києві з нуля до 5 годин ранку.

Зважайте на цю інформацію при плануванні новорічних свят.