Петриківський розпис знають у всьому світі, як мистецтво, яке б'є рекорди.

10 років в ЮНЕСКО відзначили 10 рекордом - майстри петриківського розпису вбрали у блакитні кольори шкільні автобуси. Під руку творців потрапив і трактор-рекордсмен. Як петриківці виборювали статус об'єкта світової спадщини й що він їм дав?

Микола Іщук - майстер петриківського розпису:

Наша Петриківка маленька, невеличка, але я скажу, що велику силу має по петриківському розпису. Петриківка - це візитівка нашої України.

І пан Микола знає про що говорить. Петриківським розписом займається більше як пів століття. Та у світі про нього дізналися лише 10 років тому. Коли розпис увійшов у список ЮНЕСКО. Це історичні кадри з того самого засідання асамблеї, де 120 країн вирішували, чи надавати розпису статус об'єкта світової спадщини.

Наталія Коваленко - голова Петриківської селищної ради:

Ми не те щоб плакали, це були такі сльози, дійсно, ми раділи. Що було найцікавіше - ті експерти, з якими ми спілкувалися в перервах, вони разом із нами піднялися зі своїх місць, і разом з нами раділи.

Наталія Коваленко виступала від української делегації. Говорить, із внесенням до списку ЮНЕСКО петриківський розпис та майстри, які ним володіють, отримали нове дихання.

Наталія - голова Петриківської селищної ради:

Це потужний поштовх нашим майстрам до їхньої творчості, бо вони зрозуміли, що те мистецтво, яке вони зберігають воно потрібно у всьому світі. Це впізнаваність у всьому світі - нас запрошують на виставки, на фестивалі, на ярмарки, таким чином нас пізнає світ.

А ще петриківський розпис знають у всьому світі, як мистецтво, яке б'є рекорди. У 2012 - майстри створили найдовший петриківський розпис на бетонній стіні.

Лана Вєтрова - керівниця Національного реєстру рекордів України:

Потім у нас були, до речі, дуже креативні рекорди. У нас був наймасовіший бодіарт петриківським розписом, наймасовіший майстер-клас петриківським розписом, була найдовша стрічка з петриківського розпису.

Пан Микола брав участь у кожному з рекордів. Говорить, відтоді минуло 10 років і майстри готові встановлювати черговий 10-й рекорд. Цього року творці розмалювали у петриківку шкільні автобуси.

Микола Іщук - майстер петриківського розпису:

Це ми зробили за 12 днів, розписали всього-на-всього 11 автобусів і один трактор.

Розписали у петриківку навіть трактор. Ім'я кермувальника прописано на дверях - дід Іван.

Іван - водій трактора:

Всі автобуси рисували, кажуть, дід Іван виганяй свого трактора. Я вигнав, а вони розрисували. Я їм довіряю, наші художники петриківські гарно рисують.

За кермом цього трактора пан Іван більше 60 років.

Іван - водій трактора:

У поле виганять його не шкода. Чому? Тому що він робить хліб. А хліб куди? Годувати країну. І вже шкода буде тільки одне, що не сьогодні-завтра йду на пенсію, а передавати нікому. Молоді не хочуть, не вміють, і взагалі не хочуть.

Поки пан Іван бідкається Петриківка здобуває ще один рекорд.

Ми нарахували 11 автобусів і от щойно поїхав трактор, розписаний петриківським розписом.

Лана Вєтрова - керівниця Національного реєстру рекордів України:

Місія саме цього місця, саме цього селища Петриківка - нести те, чого більше ніде у світі немає. І нехай сюди приїжджають люди, захоплюються і надихаються.

Жителі Петриківки кажуть, спершу українські захисники здобудуть перемогу на полі бою, а далі вже за майстрами нові рекорди й нові звершення.