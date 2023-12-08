Подарунки цього разу не тільки дітям.

Збройні сили України гарантують - Святий Миколай тебе не забуде. З таким гаслом до дітей до прифронтового деокупованого селища приїхали військові. Миколай і дітей привітав, і собі подарунків отримав.

Шестирічний Тимур з Савинців, що під Балаклією розповідає по секрету, що хотів би отримати від Святого Миколая.

Тимур, житель селища Савинці:

Я хотів собі дрифтову машинку, яка з конусами дрейфує. І запасні колеса у неї.

Його мати розповідає, до селища після евакуації вони повернулися минулої осені. Каже, окрім іграшок, у дітей є заповітне бажання, таке ж як і в дорослих.

Олеся Пащенко, мешканка селища Савинці:

Діти бажають Перемоги. Діти чекають щастя, діти чекають дива, хочуть переможного року.

Цьогоріч свято для дітей влаштовують військові.

Збройні сили України гарантують - Святий Миколай тебе не забуде!

Оксана Анодіна, начальник групи цивільно-військового співробітництва ОУВ Харків:

Перші заняття, які проходили тут, в цьому дитячому просторі, дітей дуже важко було розшевелити, вони ще такі сиділи з великими очима, боялися щось говорити, боялися співати, а ось потім вони вже самі бігли.

Малеча розмальовує сніжинки.

Старші роблять віночки. 8-класниця Анастасія з родиною щойно повернулася з Чехії. Ще пам'ятає, як були в окупації.

Анастасія Плотнікова, учениця 8 класу:

Магазини були пусті, все пусте, всі панікували. Всі дома сиділи, вікна закривали шторами, щоб не було видно світла. Було темно, страшно. Іноді не було світла, зв'язку, інтернету.

Тепер, каже, радіє, що вдома. Вже є і відчуття свята, і бажання допомогти військовим.

Анастасія Плотнікова, учениця 8 класу:

Спитати, може їм щось потрібно з їжі, з речей, тому що зараз військовим дуже важко в окопах. Там холодно, особливо в деяких містах іде сніг або дощ.

А тим часом у роздягальні вже готується вийти до дітей пан Леонід.

Леонід Бондар, військовослужбовець ЗСУ:

Спілкування з дітьми дає нам більше емоцій позитивних. Якось як реабілітація, чи задоволення, звісно.

Миколая діти, звісно, чекають.

Подарунки цього разу не тільки дітям. А й від дітей. Для захисників - свіжі пиріжки та теплі шкарпетки із Фінляндії.

І вірші від дітей із дорослим змістом.