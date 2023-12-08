В більшості українських міст вже відкрили центральні ялинки на площах. Деякі громади відмовилися від встановлення новорічних красунь. А дехто все ж встановив. Запевняють: все максимально економно. Тож які вони ялинки другого року війни - у сюжеті наших кореспондентів.

У Львові головну ялинку міста офіційно увімкнули на площі перед оперним театром.

Цьогорічне святкове дерево заввишки 14 метрів. Ілюмінацію використали ще куплену комунальниками 2018 року. На верхівці - торішній протитанковий їжак як символ сили та непохитності. Саме дерево місту подарував житель Львова.

Йосип Панас, благодійник, який подарував ялинку:

Хотілося поділитися оцією красунею нашою, яка понад 20 років росла у нас на подвір'ї із всіма львів'янами. Не все вимірюється в грошах кінець кінцем. Є певні речі, які просто робляться від душі, від щирого серця.

Через безпекову ситуацію у центрі міста цього року відмовилися від різдвяного ярмарку. Святкові ятки встановили в місцях, де є великі укриття.

Бути ялинці чи не бути, в Ужгороді питання було дискусійним. Та все ж в мерії вирішили встановлювати. Тим паче, що бюджету міста це не вартувало жодної копійки.

Богдан Андріїв - ужгородський міський голова:

Ми провели опитування і більшість схилися, що все ж таки встановити ялинку, як і в минулих роках. Ми зробили справжнє свято для нашої малечі, тому що в нас є багато ВПО, дітей наших воїнів.

Ялинка штучна, її придбали кілька років тому, всі прикраси теж торішні. Монтували її коштом благодійників. Розмістили на площі Петефі, де її традиційне місце. До того ж поруч чотири укриття. Пан Борис прийшов з онукою на свято запалювання вогнів, каже почувається у безпеці.

Борис Жулканич - житель м. Ужгорода:

Тут знаходяться і школи, тут знаходяться інші установи, які в будь-який момент можуть прийняти, і є будівлі, де дійсно можна сховатися. І таке свято відміняти не можна.

Найбільше ялинці радіє малеча.

Емілія - жителька Ужгорода:

Україна любить нас всіх, і треба її захищати, і відправляти листа, щоб ми їх любили, і якщо ми будем любити наших воїнів, тоді ми переможемо.

А це вже Івано-Франківськ. Тут також встановили центральну ялинку. Частину прикрас для неї зробили вихованці дитячого садочку. Вихователька Наталя разом із дітьми прийшла подивитися на міську новорічну красуню.

Наталя, жителька Івано-Франківська:

Якоюсь мірою і наш садочок доклав зусиль. Ми також виготовляли. Це дуже хороша ідея. Хоч якось діткам створити якийсь настрій.

Другий рік поспіль замість традиційної ялинки, символічна "Ялинка перемоги". На неї, запевняють чиновники, не витратили жодної гривні з міського бюджету. Металевий каркас ще торік виготовили учні одного із профтехучилищ. Обтягли його у піксельну тканину, яку безкоштовно надали волонтери.

Світлана Авраменко, заступниця директорки департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради:

Дизайн дещо змінився. Його нам запропонували нам наші учні, і ми підтримали цю ініціативу.

Чимало іграшок від малечі не вмістилися на новорічну красуню. Їх місто відправило захисникам-землякам на передову.

Володимир, житель Івано-Франківська:

Це дуже неймовірно, коли діти своїми руками оформляють ялиночку. Це такі відчуття. В мене мурашки йдуть, чесно.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Новорічна красуня у Франківську - як магніт притягує перехожих. Відколи її встановили - сюди потоком йдуть сфотографуватися. На свята тут взагалі буде не проштовхнутися. Але наскільки це безпечно? Зараз тривоги немає, але куди ховатися в разі небезпеки з неба?

Хвилюватися не варто - запевняють чиновники. Поблизу є укриття, і не одне.

Вікторія Дротянко, заступниця міського голови Івано-Франківська: