Пані Надія розповідає, що в Італії - потужна українська діаспора, яка ніколи не забуває про своє коріння.

Музика задля благодійності. Концерт в італійському місті П'яченца присвятили Соломії Крушельницькій. Деталі знає мій колега Юрій Куций.

Італійка Карла Спотті з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та українців, тож, каже, не могла пропустити такий концерт.

Карла Спотті, волонтерка:

Ми продовжуємо зміцнювати зв'язки з Україною та вболівати за мир. Це дуже важливо, ми чекаємо, ми сподіваємося.

Благодійний концерт на честь української видатної оперної співачки Соломії Крушельницької "Спів за мир і за свободу" відбувся в італійській П'яченці. Організатори кажуть: мали на меті не лише зібрати кошти на потреби людей що постраждали від російської агресії. А ще й познайомити італійського глядача з українською культурою.

Джуліана Бьяджотті, співорганізаторка:

Було дуже емоційно. Бо музика дає відчути цей зв'язок, цей союз між Україною та Італією. Італія підтримує Україну. І виступи українських та італійських співаків і музикантів - це як великі обійми для публіки, і недарма так усі аплодували, окрилені емоціями від артистів.

На сцену вийшли відомі італійські та українські музиканти серед яких Франческо Манара - перша скрипка оркестру Міланського театру Ла Скала, Василь Солодкий, Ксенія Оверко та Надія Петренко - заслужена артистка України.

Надія Петренко, заслужена артистка України:

Живучи тут багато років, я не забувала про те, що я українка, так само не забувала і Соломія Крушельницька, яка на початку 1900 року опинилася тут, в Італії.

Пані Надія розповідає, що в Італії - потужна українська діаспора, яка ніколи не забуває про своє коріння.

Надія Петренко, заслужена артистка України: