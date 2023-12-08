В Італії благодійний концерт присвятили Соломії Крушельницькій [ Редагувати ]
Музика задля благодійності. Концерт в італійському місті П'яченца присвятили Соломії Крушельницькій. Деталі знає мій колега Юрій Куций.
Італійка Карла Спотті з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та українців, тож, каже, не могла пропустити такий концерт.
Карла Спотті, волонтерка:
Ми продовжуємо зміцнювати зв'язки з Україною та вболівати за мир. Це дуже важливо, ми чекаємо, ми сподіваємося.
Благодійний концерт на честь української видатної оперної співачки Соломії Крушельницької "Спів за мир і за свободу" відбувся в італійській П'яченці. Організатори кажуть: мали на меті не лише зібрати кошти на потреби людей що постраждали від російської агресії. А ще й познайомити італійського глядача з українською культурою.
Джуліана Бьяджотті, співорганізаторка:
Було дуже емоційно. Бо музика дає відчути цей зв'язок, цей союз між Україною та Італією. Італія підтримує Україну. І виступи українських та італійських співаків і музикантів - це як великі обійми для публіки, і недарма так усі аплодували, окрилені емоціями від артистів.
На сцену вийшли відомі італійські та українські музиканти серед яких Франческо Манара - перша скрипка оркестру Міланського театру Ла Скала, Василь Солодкий, Ксенія Оверко та Надія Петренко - заслужена артистка України.
Надія Петренко, заслужена артистка України:
Живучи тут багато років, я не забувала про те, що я українка, так само не забувала і Соломія Крушельницька, яка на початку 1900 року опинилася тут, в Італії.
Пані Надія розповідає, що в Італії - потужна українська діаспора, яка ніколи не забуває про своє коріння.
Надія Петренко, заслужена артистка України:
Цей концерт за участі молодих українських співаків і завдяки великій підтримці італійців міста П'яченца зробили цей величезний концерт, вшановуючи пам'ять Крушельницької й продовжуючи допомагати Україні.
по темі
Створювати картини їм допомагають професійні художники. А результатом терапевтичних занять стане виставка картин.
Як в умовах війни забезпечити культурну спадщину? Як полегшити пошук та повернення національних цінностей?
Автори обіцяють: легенди та перекази на екрані набудуть нових сенсів. Стрічку планують показати на великих екранах наступного року, але просто зараз ви маєте унікальну можливість побачити її перші кадри.
Брати. Скільки їх у росіян насправді? І хто для нас, українців, брат, а хто ворог? Про все детально в черговій серії "Історії Змови". Дивіться в неділю о 19:35.
Мультфільм створений з малюнків п'ятнадцятьох школярів, які пережили окупацію поблизу Ізюма. Представлено 9 інсталяцій творців з різних куточків України. Унікальну виставку бачив наш кореспондент.
На сцені Базельського театру - вистава української драматургині Наталки Блок. Прототипом та головним героєм її п'єси став син. Він мешкав у Херсоні, коли місто окупували росіяни. І попри небезпеку для життя фільмував їхні злочини на відео. Як пройшла вистава?