Щонайменше десять разів на місяць російські диверсійні групи намагаються зайти в глибину нашої території, або провести рейд у прикордонні. Тож у прикордонних з рф районах Чернігівської та Сумської областей постійно триває війна розвідгруп. Для того, щоб ефективно протистояти росіянам, Сили оборони, крім бойових завдань на передовій, відпрацьовують необхідні навички такої лісової війни. Докладніше - далі.

Казкову зимову тишу чернігівських лісів розривають вибухи та постріли. Це один з епізодів антидиверсійних навчань. Попри зиму - на північному кордоні з рф - йде лісова війна. Тож підвищення боєздатності, постійна готовність та мобільність - обов'язкова складова.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Безпосередня загроза дій ДРГ є на російському кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей. За минулий тиждень було три спроби проникнення ДРГ. У двох випадках ворог не достиг своєї мети. Понісши втрати, він відступив за державний кордон.

У передових арміях сержанти - це як хребет війська. Навчені та кваліфіковані - вони підвищують навченість та боєздатність всього свого підрозділу

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Вони забезпечують злагодженість людей між собою. Вони також безпосередньо на полі бою виконують з ними свої обов'язки. І виходять із бою останніми. Сержанти повинні знати не одну тактику, не дві, і не три. Вони повинні готуватися постійно, їх навчання продовжується і зі своїм підрозділом так само.

А це вже відпрацювання штурмових дій малими групами.

До того - стрілецьке тренування двійками. І так по колу.

Звісно, що в реальному бою - все буде інакше. Але тут відбувається напрацювання необхідних навичок та навіть м'язової пам'яті.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

Найважче - це ведення штурмових дій в траншеї. За тиждень чи два неможливо підготувати військовослужбовця. А ще виходячи з того, що вони працюють двійками, то вони повинні знати один одного, бути як сім'я. Один показує - я кидаю гранату, а другий розуміє від А до Я.

Неподалік, так би мовити, майданчик операторів дронів.

Це - український серійний ударний безпілотник зі значним радіусом дії. Його оператори теж застосовані в навчанні. І самі відпрацьовують навички, і іншим знання передають.

Дмитро, фахівець з БПЛА:

Дрон, який наразі виробляється вже в Україні. Він одноразовий. Літає далі, чим коптери, і здатен вражати ціль на 40 кілометрів і більше. І можна вже вражати цілі за територією лінії зіткнення. Таким чином ми можемо шукати вже тилові бази забезпечення або ту техніку, яка вважає, що не може бути уражена.

Керується за допомогою FPV-окулярів. тобто умовно вид від першого обличчя, що дає більшу точність ураження. Взагалі у всіх ланках навчань різні підрозділи активно застосовували різноманітні дрони.