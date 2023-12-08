А зараз про тих, без кого наша перемога, напевно, була б неможливою. Волонтери допомагають військовим усім необхідним - від форми та харчів до транспорту та озброєння. Штаб швидкого реагування жіночого ветеранського руху " Veteranka" був створений у першу добу повномасштабного вторгнення. Що вже зробили для фронту і що роблять просто зараз - розповість Єлизавета Яковлєва.

Галина Куцмай, волонтерка:

Ось ми прив'язуємо, робимо отаку дірочку. І потім треба закрити кожен квадратик, щоб не було прямих ліній.

Стрічка за стрічкою, квадрат за квадратом - в руках Галини народжується нова маскувальна сітка.

Галина Куцмай, волонтерка:

Я плела сітку розміром 2х5 за 5 годин.

Її син - військовослужбовець - загинув у 2018 на сході України.

Галина Куцмай, волонтерка:

Він у мене добровольцем пішов з 14 року. Він був патріотом, і я хочу продовжити його справу, і бути хоч якось корисною, Щоб хоч маленькою частиночкою допомагати нашій армії.

Після початку великої війни Галина приєдналася до жіночого ветеранського руху "Veteranka". Він об'єднав жінок, які прагнуть допомагати українському війську у тилу. Валентина працює над зимовою курткою, яка незабаром грітиме одного з наших захисників.

Валентина Лутава, волонтерка:

Верхня тканина - сатшел. Вона має плащівку. Виворотна сторона - на флісі. Вона така гарна, водонепроникна, і якщо куртка в крові, якщо поранення, то вона хорошо відмивається. Підкладка у нас на флісі. Ми її садимо на синтепон.

За особливими лекалами волонтерки шиють і жіночу військову форму. До повномасштабного вторгення Ганна працювала у фешн-індустрії. Створювала ескізи для відомих дизайнерів. Тепер вдягає українських захисниць.

Ганна Соркіна, дизайнерка жіночої військової форми:

Спілкувалися з дівчатами-військовими, які зауваження до тієї форми, що у них є. Вони просто побудовані на жіночу фігуру. Тобто, з урахуванням тілобудови жінки.

З початку року кравчині волонтерського руху "Ветеранка" пошили 350 комплектів для жінок-військових. Викройки майбутньої форми робить Олексій. Він небагатослівний, воліє більше працювати, ніж говорити.

Олексій, волонтер:

Це рукав, це карман, верхній карман. Дуже великий стимул робити для військових.

За підрахунками організаторів волонтерського руху, вони обробили вже понад 5 тисяч заявок від військових. Загальна сума допомоги - 70 мільйонів гривень. Окрім одягу та маскувальних сіток, збирають продуктові набори для воїнів. Купують медикаменти та речі першої необхідності.

Альона Харченко, представниця штабу "Veteranka":

Ми виїжджали й на прифронтові території, і коли наша Каховка печальна була. 5 виїздів у нас було в Каховку. Виїжджали на деокуповані території - привозили людям продукти.

Один із благодійних проєктів "Ветеранок" - продаж ось таких колосків із золотистого бісеру. Всі отримані гроші ідуть на потреби української армії.

Валерія Кривуненко, волонтерка:

Ця колекція їздила у Францію на показ мод, і вона показувалась на жакеті. І, входить, ми вирішили зробити різні брошки. Ми їх продаємо, і кожна з них іде на збір "Ветеранки".

Герої нашого сюжету власним прикладом укотре доводять - наша майбутня перемога можлива лише за умов надійного тилу, який міцно тримають на своїх плечах волонтери.