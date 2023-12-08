VETERANKA: що вже зробив і робить волонтерський штаб [ Редагувати ]
А зараз про тих, без кого наша перемога, напевно, була б неможливою. Волонтери допомагають військовим усім необхідним - від форми та харчів до транспорту та озброєння. Штаб швидкого реагування жіночого ветеранського руху "Veteranka" був створений у першу добу повномасштабного вторгнення. Що вже зробили для фронту і що роблять просто зараз - розповість Єлизавета Яковлєва.
Галина Куцмай, волонтерка:
Ось ми прив'язуємо, робимо отаку дірочку. І потім треба закрити кожен квадратик, щоб не було прямих ліній.
Стрічка за стрічкою, квадрат за квадратом - в руках Галини народжується нова маскувальна сітка.
Галина Куцмай, волонтерка:
Я плела сітку розміром 2х5 за 5 годин.
Її син - військовослужбовець - загинув у 2018 на сході України.
Галина Куцмай, волонтерка:
Він у мене добровольцем пішов з 14 року. Він був патріотом, і я хочу продовжити його справу, і бути хоч якось корисною, Щоб хоч маленькою частиночкою допомагати нашій армії.
Після початку великої війни Галина приєдналася до жіночого ветеранського руху "Veteranka". Він об'єднав жінок, які прагнуть допомагати українському війську у тилу. Валентина працює над зимовою курткою, яка незабаром грітиме одного з наших захисників.
Валентина Лутава, волонтерка:
Верхня тканина - сатшел. Вона має плащівку. Виворотна сторона - на флісі. Вона така гарна, водонепроникна, і якщо куртка в крові, якщо поранення, то вона хорошо відмивається. Підкладка у нас на флісі. Ми її садимо на синтепон.
За особливими лекалами волонтерки шиють і жіночу військову форму. До повномасштабного вторгення Ганна працювала у фешн-індустрії. Створювала ескізи для відомих дизайнерів. Тепер вдягає українських захисниць.
Ганна Соркіна, дизайнерка жіночої військової форми:
Спілкувалися з дівчатами-військовими, які зауваження до тієї форми, що у них є. Вони просто побудовані на жіночу фігуру. Тобто, з урахуванням тілобудови жінки.
З початку року кравчині волонтерського руху "Ветеранка" пошили 350 комплектів для жінок-військових. Викройки майбутньої форми робить Олексій. Він небагатослівний, воліє більше працювати, ніж говорити.
Олексій, волонтер:
Це рукав, це карман, верхній карман. Дуже великий стимул робити для військових.
За підрахунками організаторів волонтерського руху, вони обробили вже понад 5 тисяч заявок від військових. Загальна сума допомоги - 70 мільйонів гривень. Окрім одягу та маскувальних сіток, збирають продуктові набори для воїнів. Купують медикаменти та речі першої необхідності.
Альона Харченко, представниця штабу "Veteranka":
Ми виїжджали й на прифронтові території, і коли наша Каховка печальна була. 5 виїздів у нас було в Каховку. Виїжджали на деокуповані території - привозили людям продукти.
Один із благодійних проєктів "Ветеранок" - продаж ось таких колосків із золотистого бісеру. Всі отримані гроші ідуть на потреби української армії.
Валерія Кривуненко, волонтерка:
Ця колекція їздила у Францію на показ мод, і вона показувалась на жакеті. І, входить, ми вирішили зробити різні брошки. Ми їх продаємо, і кожна з них іде на збір "Ветеранки".
Герої нашого сюжету власним прикладом укотре доводять - наша майбутня перемога можлива лише за умов надійного тилу, який міцно тримають на своїх плечах волонтери.
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