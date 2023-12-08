В Україні масштабна повітряна тривога: є пуски крилатих ракет [ Редагувати ]
В Україні вранці пʼятниці, 8 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про запуск крилатих ракет.
Про це свідчить карта повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних сил України.
Увага! Імовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях – 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Карта повітряних тривог на даний момент (на 07:20) виглядає так:
В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
"Не ігноруйте тривогу, працюватиме ППО проти російських ракет", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
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