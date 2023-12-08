В ніч з 7 на 8 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області рф.

Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "Шахедів" - Дніпропетровська область, зенітних керованих ракет - Харківська область.

Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА противника.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.