Нічна атака рф: сили ППО розповіли про збиті цілі [ Редагувати ]
В ніч з 7 на 8 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області рф.
Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "Шахедів" - Дніпропетровська область, зенітних керованих ракет - Харківська область.
Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА противника.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
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