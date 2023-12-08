Налипання снігу та ожеледиця: прогноз погоди на 8 грудня [ Редагувати ]
Більшість території України у пʼятницю, 8 грудня, може очікувати несприятливі погодні умови. У прогнозі передбачається дощ, сніг, налипання снігу та ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.
У північних, Вінницькій та Харківській областях сніг, у більшості центральних, східних та південних областей сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.
Водночас у західних областях без істотних опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у північних та західних областях вдень 1-6° морозу, на решті території впродовж доби 0-5° морозу, на півдні країни 0-5° тепла, вдень в Криму 6-11° тепла.
Нагадаємо, українці можуть готуватися до приходу нового циклону з Туреччини, який принесе з собою сніг та вплив на погодні умови в окремих областях.
Про це повідомила синоптик Наталія Птуха у своєму інтерв'ю для видання NV. За її словами, у тиждень можна очікувати зміну погодних умов, яка може супроводжуватися снігопадами в деяких регіонах України..
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